400 milyondan fazla araç verisi incelendi: En uzun ömürlü sedan otomobiller belli oldu!

ABD merkezli analiz şirketi iSeeCars, 400 milyondan fazla araç verisini inceleyerek en uzun ömürlü sedan otomobillerin listesini çıkardı.

Sedan araçların kilometre dayanıklılıklarının karşılaştırıldığı listede, 400 bin kilometreye ulaşma ihtimali en yüksek olan modeller belirlendi.

Araştırmada, ortalama bir otomobilin 400 bin kilometreye ulaşma olasılığı yüzde 8,6 olarak saptandı. Listeye de bu oranı geçen modeller dahil edildi.

Analizlere kaza raporları, darbe dayanıklılığı ve frenleme sistemi gibi birçok veri de dahil edildi.

İşte 400 bin kilometreye ulaşma olasılıkları ile listede yer alan en uzun ömürlü 10 sedan otomobil...