400 milyondan fazla araç verisi incelendi: En uzun ömürlü sedan otomobiller belli oldu!
ABD merkezli analiz şirketi iSeeCars, en dayanıklı sedan otomobilleri sıraladı. 400 milyonun üzerinde araç verisi incelenerek hazırlanan listede, 400 bin kilometre sınırını aşma ihtimali en yüksek olan 10 model belirlendi. İşte en uzun ömürlü sedan otomobiller...
ABD merkezli analiz şirketi iSeeCars, 400 milyondan fazla araç verisini inceleyerek en uzun ömürlü sedan otomobillerin listesini çıkardı.
Sedan araçların kilometre dayanıklılıklarının karşılaştırıldığı listede, 400 bin kilometreye ulaşma ihtimali en yüksek olan modeller belirlendi.
Araştırmada, ortalama bir otomobilin 400 bin kilometreye ulaşma olasılığı yüzde 8,6 olarak saptandı. Listeye de bu oranı geçen modeller dahil edildi.
Analizlere kaza raporları, darbe dayanıklılığı ve frenleme sistemi gibi birçok veri de dahil edildi.
İşte 400 bin kilometreye ulaşma olasılıkları ile listede yer alan en uzun ömürlü 10 sedan otomobil...
10. Nissan Altima
Listenin son sırasında 400 bin kilometreye ulaşma olasılığı yüzde 6,3 olan Nissan Altima yer aldı.
9. Honda Civic
Dokuzuncu sırada ise yüzde 7,2'lik oranda Honda Civic bulunuyor.
8. Toyota Corolla
Dünyanın en çok satan otomobillerinden biri olan Toyota Corolla, listede kendine sekizinci sırada yer buldu.
400 bin kilometreye ulaşma olasılığı ise yüzde 7,8.