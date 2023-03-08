591 km’ye Varan Menzili ile Yeni MG ZS EV Türkiye’de! MG markasını Türkiye’de temsil eden Doğan Trend Otomotiv, Mart ayı itibarıyla yüzde 100 elektrikli yeni ZS EV’yi, lansmana özel 1.379.000 TL’den satışa sundu. Yenilenen birçok özelliğine ek olarak batarya kapasitesi de yükseltilen yeni MG ZS EV’nin 440 km WLTP menzili, şehir içi kullanımlarda 591 km’ye ulaşıyor.

Yeni ZS EV, sunduğu yeni teknolojilerden biri olan V2L (Vehicle to Load) araçtan araca şarj özelliği sayesinde bilgisayar, klima, elektrikli ısıtıcı gibi elektronik cihazları kullanmaya imkan sağlıyor 1 | 6

Euro NCAP’ten kazandığı 5 yıldız ile güvenliğini kanıtlayan ZS EV’nin Luxury versiyonunda panoramik açılabilir cam tavan, MG Pilot teknolojik sürüş destek sistemi, kablosuz telefon şarjı, V2L araçtan araca şarj özelliği, karbon fiber görünümlü ön konsol, sportif kırmızı dikişli koltuklar ve 448 litre bagaj hacmi standart olarak sunuluyor. 2 | 6

Premium özellikleri standart olarak sunmasıyla dikkat çeken yeni ZS EV’nin şehir içinde 591 km’ye varan menzil sunabilmesi ise en çok dikkat çeken özellik olarak öne çıkıyor. 3 | 6