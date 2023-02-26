646 km’ye Kadar Elektrikli Menzil Sunabilen SKYWELL ET5 Long Range Türkiye’de Ulubaşlar Grubu şirketlerinden Ulu Motor bünyesinde, Kasım 2021’de Türkiye pazarına giriş yapan SKYWELL, 2022’nin son yarısında yaşanan global lojistik problemlerine rağmen 1.150 adetlik teslimata ulaşarak elektrikli otomobil pazarında iddialı konumunu sürdürdü. SKYWELL, elektrikli SUV modeli ET5’in iki yeni versiyonunun satışına ise Mart 2023 itibarıyla başlıyor.

Türkiye’ye ilk aşamada Comfort, Comfort Plus, Premium Line ve Premium Plus olmak üzere 4 farklı donanım seviyesinde satılan SKYWELL ET5, yeni Long Range serisinde Legend ve Exclusive donanım paketleriyle ithal ediliyor. 1 | 4

Uzatılmış menzil kapasitesiyle WLTP normlarına göre 646 km’ye şehir içinde varan yüksek menzil sunabilen SKYWELL ET5 Long Range, 85,96 kwh batarya kapasitesiyle öne çıkıyor. 150 kW gücündeki elektrikli SUV, 0-100 km/s hızlanmasını 9.6 saniyede tamamlıyor 2 | 4

SKYWELL ET5’in geniş iç mekanı, otomobilin kolaylık sağlayan donanımları, akıllı sistemleri ve sunduğu üç farklı sürüş moduyla desteklenerek konfora dönüşüyor. Bu kapsamda koltuklar için ekrana dokunularak, tek bir tuşla aşağı, yukarı ve sırt eğimi yön hareketleri değiştirebiliyor. Katmanlı koltuk dolgusu ve farklı sertlik derecelerindeki sırtlık, oturuşları daha konforlu hale getiriyor. 3 | 4