Alfa Romeo, yeni modeli MILANO’yu tanıttı Alfa Romeo, yeni modeli MILANO'nun dünya prömiyerini markanın kurulduğu İtalya'nın Milano şehrinde gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, elektrikli ve hibrit versiyonlara sahip model, ilgililerin karşısına "Milano Otomobil Kulübü'nde" (Automobile Club Milano) çıkacak. 1 | 14

Premium rakipleri arasında 400 litre ile en büyük bagaj hacmini sunan MILANO, 4,17 metrelik uzunluğu, 1,79 metrelik genişliği ve 1,5 metrelik yüksekliğiyle sportif sürüş konforundan da ödün vermiyor. 2 | 14

MILANO’nun kısa ön-arka çıkıntıları, kaslı çamurlukları ve ikonik "kesik kuyruk" tasarım detayları, 3+3 full led matrix farlarla tamamlanıyor. 3 | 14