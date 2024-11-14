Alfa Romeo'nun ilk elektrikli SUV'u Türkiye’de: Sipariş adedi 500'ü aştı

Alfa Romeo’nun tüm dünyada büyük beğeni toplayan “Junior” modeli, hibrit ve tamamen elektrikli versiyonlarıyla ülkemizde satışa sunuldu. Kompakt sınıfta iddialı boyutlara sahip olan Junior, aynı zamanda Alfa Romeo’ya özgü benzersiz tasarım anlayışını yansıtıyor. Alfa Romeo Junior pazarda elektrikli motor seçeneğinde Elettrica ve Elettrica Speciale, hibrit motor seçeneğinde ise Ibrida ve Ibrida Speciale donanım seviyeleri ile müşterileriyle buluşuyor. 1 | 8

Junior Elettrica, yüksek enerji yoğunluğuna sahip 54 kWs batarya ile 156 beygir güç üreterek WLTP ölçümlerine göre birleşik 410 kilometre ve şehir içerisinde ise 590 kilometre menzil sunuyor. 100 kW DC hızlı şarj istasyonlarında batarya yüzde 20’den yüzde 80 kapasiteye 30 dakikadan daha kısa sürede şarj edilebiliyor. Junior’ın hibrit motor seçeneği Ibrida ise 136 beygirlik içten yanmalı motoru 21kWlık elektrikli motor ile birleştiren Hibrit sistemi sayesinde performanstan ödün vermeden düşük yakıt tüketimi sağlıyor. Kompakt sınıf için iddialı boyutlara sahip olan Junior, ilk bakışta göze çarpan hatları, 4,17 metre uzunluk, 1,78 metre genişlik ile Alfa Romeo’ya özgü benzersiz tasarım anlayışını yansıtıyor. Junior’ın arka bölümü “coda tronca” (kesik kuyruk) tasarım detayıyla efsanevi Giulia TZ'ye gönderme yapıyor. Otomobil cesur görünümünü, '3+3' ve Full LED farlarla tamamlıyor. Elektrikli ve kolaylıkla erişilebilen bagaj kapağıyla, 415 litreye varan geniş hacim sunuyor. Alfa Romeo Junior; tüm bu özelliklerinin yanı sıra 180 derecelik geri görüş kamerasıyla da sürücünün park manevralarını kolaylaştırıyor. 2 | 8

Özgür Süslü, “Junior’ın ön satışına Eylül ayında ’online.alfaromeo.com.tr‘ üzerinden başladık. Ekim ayında teslimatlarına başladığımız Junior’dan kısa sürede 500 adedi geçen siparişe ulaştık. Alfa Romeo markasının hızlı büyüme gösterdiği ülkelerden biriyiz. Hedefimiz yeni jenerasyonu Alfa Romeo markasına kazandırmak. Junior ile benzersiz sürüş deneyimi, kalite ve sportifliği bir arada sunarak, Alfa Romeo’yu daha fazla otomobil severle buluşturacağız” diye konuştu. Junior’ın pazarda çok tercih edilen bir model olmasını beklediklerini söyleyen Özgür Süslü “Tamamen elektrikli ve hibrit versiyonları ile ikinci seviye otonom sürüş, yenilikçi teknolojiler ve sportif Alfa Romeo DNA'sını birleştiren Junior, Türkiye otomobil pazarına yepyeni bir soluk getirecek. Junior ile pazara yüzde 100 elektrikli bir Alfa Romeo modelini sunuyoruz. Alfa Romeo böylelikle Türkiye’de satılan her 7 otomobilden birinin yer aldığı kompakt SUV sınıfına da giriş yapıyor" diyerek sözlerine son verdi. 3 | 8