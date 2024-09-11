Arabam.com: İkinci el araçların reel fiyatları yılın en düşük seviyesinde arabam.com, ağustos ayının ikinci el ilan verilerine dayanarak hazırladığı analizi paylaştı. İlan fiyatları baz alınarak oluşturulan arabam.com aylık fiyat endeksine göre, cari fiyatlar yataya yakın çok hafif artış gösterirken enflasyondan arındırılmış reel fiyatlarda ağustos ayında temmuz ayına kıyasla yüzde 2,1 oranında bir azalma gözlemlendi. Bu durum, ağustos ayını reel fiyatlar açısından yılın en düşük dönemi olarak konumlandırıyor.

arabam.com’daki ilan verilerine bakıldığında ortalama ilan fiyatları ağustos ayında 680 bin 584 TL olarak belirlendi. Ayrıca, ağustos ayında 5 yaşa kadar olan araçların ilan sayısında yüzde 2,4’lük bir artış yaşanırken otomatik vitesli araçların ilan oranı da yüzde 6 artış gösterdi. 1 | 9

arabam.com Trink sat! ve arabam.com Oto Ekspertiz Genel Müdür Yardımcısı Halil Ali Şenay, “Sıfır araçlar için uygulanan kampanya ve indirimler tüketicilerin ilgisini çekmeye devam etti. 2 | 9

Tatil döneminde olmamıza rağmen ekonomik gelişmelere bağlı olarak eylül ayında sıfır araçlardaki fiyat artışı beklentisi de pazardaki hareketliliği destekledi. Ağustos ayında, temmuzdaki reel fiyat düşüş trendi devam etti. 3 | 9