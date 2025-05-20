arabam.com nisan raporu: İkinci elde 1 milyon TL üstü araçların payı artıyor

arabam.com’un Nisan 2025 verilerine göre, ikinci el araçların ortalama ilan fiyatı 795 bin 578 TL ’ye çıktı. Ancak enflasyondan arındırılmış reel fiyatlar yüzde 1,82 oranında geriledi.

Bayram sonrası toparlanan piyasada ilan fiyatları yükselirken, alım gücü reel bazda düşmeye devam etti. 1 milyon TL üzerindeki araçların ilan oranı yüzde 26,2 ’ye ulaştı.

arabam.com CEO’su Önder Oğuzhan, bayram tatili sonrası piyasada kısa süreli bir durgunluk yaşansa da ayın ilerleyen dönemlerinde hareketliliğin yeniden başladığını belirtti.

Oğuzhan, “İlan fiyatlarında nominal artış olsa da reel fiyatlarda düşüş eğilimi devam ediyor. Mayıs ayında da bu hareketliliğin süreceğini öngörüyoruz” dedi.