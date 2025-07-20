Araç alacaklara müjde! En uygun fiyatlı otomatik sedanlar belli oldu: İşte modeller ve fiyatları...
Türkiye’de SUV araçlar pazarın büyük kısmını oluştursa da otomatik vitesli sedanlara olan ilgi sürüyor. Fiyat artışlarının gündemde olduğu otomobil piyasasında, sedan gövde tipi ve otomatik şanzıman arayanlar için öne çıkan modeller belli oldu. Listede yer alan Fiat Egea, Toyota Corolla, Renault Megane ve BYD Seal gibi farklı segmentlerden birçok model de uygun fiyat ve donanım seçenekleriyle dikkat çekiyor. İşte en ucuz otomatik vitesli 10 sedan araç!
Türkiye otomotiv pazarında SUV'lar yükselişini sürdürürken, sedan otomobillere olan ilgi de devam ediyor. Satılan her 100 aracın 63’ü SUV olsa da, otomatik vitesli sedan modeller hâlâ geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor.
İşte Temmuz 2025 itibarıyla en uygun fiyatlı otomatik vitesli sedan modeller:
10. MG 7
170 beygirlik 1.5 litrelik motorla Mayıs sonunda Türkiye'ye gelen D segmenti model, 2.550.000 TL’den başlıyor.
9. Honda Civic
182 beygir gücünde benzinli motor ve LPG’li versiyonla gelen Civic’in başlangıç fiyatı 2.248.000 TL.