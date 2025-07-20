Araç alacaklara müjde! En uygun fiyatlı otomatik sedanlar belli oldu: İşte modeller ve fiyatları...

Türkiye otomotiv pazarında SUV'lar yükselişini sürdürürken, sedan otomobillere olan ilgi de devam ediyor. Satılan her 100 aracın 63’ü SUV olsa da, otomatik vitesli sedan modeller hâlâ geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor.

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