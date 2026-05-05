Araç ekspertizinde yeni dönem: Bakanlık yeni zorunlulukları duyurdu
Ticaret Bakanlığı, motorlu kara taşıtı ekspertiz hizmetlerini baştan sona düzenleyen yeni yönetmelik taslağını görüşe açtı. Taslakla birlikte sektörde yetki belgesi zorunlu hale gelirken, tüm ekspertiz raporları dijital sistem üzerinden takip edilecek, sahte raporların önüne geçilecek.
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “Motorlu Kara Taşıtı Ekspertiz Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Taslağı” kamu kurumları ve sektör paydaşlarının görüşüne açıldı. Yeni düzenleme ile ekspertiz hizmetleri ilk kez kapsamlı bir yasal çerçeveye kavuşacak. Raporlama standartları ile işletmelerin sorumlulukları açık ve detaylı şekilde belirlenecek.
Yetki belgesi zorunlu olacak
Taslağın yürürlüğe girmesiyle birlikte ekspertiz hizmeti sunan işletmelerin faaliyetlerine devam edebilmesi için yetki belgesi alması gerekecek.
Bu kapsamda işletmelerin Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Hizmet Yeterlilik Belgesi’ne sahip olması, mesleki yeterlilik belgesi bulunan teknik sorumlu istihdam etmesi ve mesleki sorumluluk sigortası yaptırması zorunlu olacak. Düzenleme ile kayıt dışı faaliyetlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.
Dijital takip sistemi kurulacak
Yeni düzenleme kapsamında Ticaret Bakanlığı bünyesinde “Taşıt Ekspertiz Bilgi Sistemi” hayata geçirilecek. Ekspertiz raporlarının tamamı bu sistem üzerinden dijital ortamda oluşturulacak ve kayıt altına alınacak.
Böylece raporların sonradan değiştirilmesi engellenecek, sahte rapor riski azaltılacak. Vatandaşlar ise rapor üzerindeki karekod aracılığıyla belgenin doğruluğunu anlık olarak kontrol edebilecek.
Ekspertiz firmalarına sorumluluk ve sigorta şartı
Yönetmelik taslağı ile ekspertiz işletmelerinin sorumlulukları da netleştiriliyor. Buna göre firmalar, raporlarda yer alan hata, eksiklik veya gizlenen kusurlar nedeniyle oluşabilecek zararları karşılamakla yükümlü olacak. Bu zararlar, zorunlu tutulacak mesleki sorumluluk sigortası kapsamında tazmin edilebilecek.
İtiraz süreci de dijitalleşecek
Vatandaşlar, ekspertiz raporlarına ilişkin itirazlarını 5 gün içinde sistem üzerinden yapabilecek. İşletmeler ise bu itirazları 3 gün içinde sonuçlandıracak ve gerekli görülmesi halinde raporu ücretsiz olarak yenilemekle yükümlü olacak.
Yeni düzenleme ile birlikte ekspertiz sektöründe şeffaflık, güvenilirlik ve hizmet kalitesinin artırılması hedefleniyor.