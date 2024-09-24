Araç satışında 'Güvenli Ödeme' dönemi cuma günü başlıyor
İkinci el otomobil satışlarında oluşan tüketici mağduriyetlerinin önüne geçmek amacıyla Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği işbirliğiyle getirilen Güvenli Ödeme Sistemi, 27 Eylül Cuma gününden itibaren herkes için zorunlu olacak. Uygulamada, önce satıcı güvenli ödeme sürecini başlatacak, sonra alıcı notere gitmeden önce referans numarası ile parayı aracı kuruluşa yatıracak. Satışın onaylanmasının ardından güvenli hesapta bekleyen para anında satıcının hesabına geçecek.
İkinci el otomobil satışlarında Güvenli Ödeme Sistemi 27 Eylül Cuma gününden itibaren alıcıları da kapsayacak şekilde herkes için zorunlu hale gelecek. Böylece ikinci el araç piyasasında alıcıyla satıcı arasında ödeme açısından yaşanan ihtilafların ortadan kaldırılması hedefleniyor.
Söz konusu sisteme ilişkin merak edilen 10 soru ve 10 cevap şöyle:
Soru 1- Güvenli Ödeme Sistemi nedir?
İkinci el araç alışverişini daha güvenli hale getirmek amacıyla geliştirilen ödeme sistemidir.
Soru 2- Güvenli Ödeme Sistemi ne zaman zorunlu hale gelecek?
Sistemin kullanımı bugüne kadar ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinde bulunan işletmelerin (oto galerilerin) satışlarında zorunlu iken 27 Eylül'den itibaren herkes için zorunlu hale gelecek.
Soru 3- Sistemde ödeme süreci nasıl işleyecek?
Uygulamada, önce satıcı güvenli ödeme sürecini başlatacak, sonra alıcı notere gitmeden önce referans numarası ile parayı aracı kuruluşa yatıracak. Satışın onaylanmasının ardından güvenli hesapta bekleyen para anında satıcının hesabına geçecek.
Soru 4- Sistem hangi amaçla uygulanıyor?
Sistemle nakit taşıma, sahte para ve satış bedelinin ödenmemesi gibi risklerin ortadan kaldırılması hedefleniyor.