Araç satışında 'Güvenli Ödeme' dönemi cuma günü başlıyor

İkinci el otomobil satışlarında Güvenli Ödeme Sistemi 27 Eylül Cuma gününden itibaren alıcıları da kapsayacak şekilde herkes için zorunlu hale gelecek. Böylece ikinci el araç piyasasında alıcıyla satıcı arasında ödeme açısından yaşanan ihtilafların ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Söz konusu sisteme ilişkin merak edilen 10 soru ve 10 cevap şöyle:

Soru 1- Güvenli Ödeme Sistemi nedir?

İkinci el araç alışverişini daha güvenli hale getirmek amacıyla geliştirilen ödeme sistemidir.