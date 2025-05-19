Audi A6 e-tron 756 KM menzille Türkiye’de: 21 dakikada şarj oluyor
Audi, tamamen elektrikli otomobil gamını genişletmeye devam ediyor. Premium Platform Electric (PPE) altyapısında geliştirilen yeni Audi A6 e-tron, Sportback ve Avant gövde seçenekleriyle artık Türkiye'de satışa sunuldu. Yeni model, 800 volt elektrik mimarisi sayesinde 270 kW’a kadar DC hızlı şarj desteği sunuyor. Bu sayede yalnızca 10 dakikalık şarjla Sportback versiyonu 310 km, Avant ise 295 km’ye kadar menzil kazanabiliyor. Yüzde 10’dan yüzde 80’e şarj süresi ise sadece 21 dakika.
Audi’nin tamamen elektrikli platformu PPE üzerinde geliştirilen A6 e-tron, Türkiye’de satışa sunuldu. 756 km’ye kadar menzil sunan model, 21 dakikada yüzde 80’e kadar şarj olabiliyor.
Yeni Audi A6 e-tron özellikleri ve motor seçenekleri
Audi A6 e-tron, e-tron, e-tron performance ve e-tron quattro olmak üzere üç farklı motor seçeneğiyle sunuluyor. Bu seçenekler şu performans değerlerini içeriyor:
A6 e-tron: 210 kW (286 hp), 435 Nm tork
A6 e-tron performance: 270 kW (367 hp), 565 Nm tork
A6 e-tron quattro: 315 kW (428 hp), 855 Nm tork ve dört tekerlekten çekiş
Yeni model, 800 volt elektrik mimarisi sayesinde 270 kW’a kadar DC hızlı şarj desteği sunuyor. Bu sayede yalnızca 10 dakikalık şarjla Sportback versiyonu 310 km, Avant ise 295 km’ye kadar menzil kazanabiliyor. Yüzde 10’dan yüzde 80’e şarj süresi ise sadece 21 dakika.
Segmentinin menzil liderlerinden: 756 kilometreye kadar sürüş
WLTP standartlarına göre Audi A6 Sportback e-tron performance, tam dolu batarya ile 756 kilometreye kadar menzil sunabiliyor. Avant versiyonu ise 720 km menzil kapasitesiyle dikkat çekiyor. 100 kWh brüt (94,9 kWh net) batarya kapasitesi, akıllı termal yönetim sistemi ve gelişmiş aerodinamik tasarım bu yüksek menzili mümkün kılıyor.