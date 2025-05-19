Audi A6 e-tron 756 KM menzille Türkiye’de: 21 dakikada şarj oluyor

Audi’nin tamamen elektrikli platformu PPE üzerinde geliştirilen A6 e-tron, Türkiye’de satışa sunuldu. 756 km’ye kadar menzil sunan model, 21 dakikada yüzde 80’e kadar şarj olabiliyor. 1 | 8

Yeni Audi A6 e-tron özellikleri ve motor seçenekleri Audi A6 e-tron, e-tron, e-tron performance ve e-tron quattro olmak üzere üç farklı motor seçeneğiyle sunuluyor. Bu seçenekler şu performans değerlerini içeriyor: A6 e-tron: 210 kW (286 hp), 435 Nm tork

A6 e-tron performance: 270 kW (367 hp), 565 Nm tork

A6 e-tron quattro: 315 kW (428 hp), 855 Nm tork ve dört tekerlekten çekiş 2 | 8

Yeni model, 800 volt elektrik mimarisi sayesinde 270 kW’a kadar DC hızlı şarj desteği sunuyor. Bu sayede yalnızca 10 dakikalık şarjla Sportback versiyonu 310 km, Avant ise 295 km’ye kadar menzil kazanabiliyor. Yüzde 10’dan yüzde 80’e şarj süresi ise sadece 21 dakika. 3 | 8