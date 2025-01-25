Audi’nin Q6 e-tron Offroad konsepti ortaya çıktı
Audi Q6 E-tron Off-Road konseptinin üzerindeki örtüyü kaldırdı. Elektrikli SUV modeli Q6 E-tron baz alınarak hazırlanan konsept, otomobil severleri çılgın bir arazi aracıyla karşı karşıya bırakıyor. Tam elektrikli araç portal aksa sahip ve ekstra sürüş yüksekliği sağlıyor. Peki bu araç seri üretime geçecek mi?
Alman otomotiv devi görenleri hayrete düşüren elektrikli SUV modeli Q6 E-tron modelini baz alan çift motorlu elektrikli off-road konseptini tanıttı.
The Verge’ün haberine göre; Audi’nin yeni konsept aracı bir kar felaketine hazır bir görünüme sahip.
Audi CEO'su Gernot Döllner “Q6 E-Tron Off-road konseptini” şirketin dört çekişli modelleri için kullandığı pazarlama terimi olan “Quattro'nun yeniden yorumlanması” olarak adlandırıyor.
Ekstra sürüş yüksekliği, Audi'nin tekerlekteki torku yüzde 50 oranında artırdığını söylediği ön ve arkadaki tekerlek göbeği tertibatlarına entegre edilmiş dört adet özel portal aks sayesinde elde ediliyor.