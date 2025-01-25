Audi’nin Q6 e-tron Offroad konsepti ortaya çıktı

Alman otomotiv devi görenleri hayrete düşüren elektrikli SUV modeli Q6 E-tron modelini baz alan çift motorlu elektrikli off-road konseptini tanıttı. 1 | 7

The Verge’ün haberine göre; Audi’nin yeni konsept aracı bir kar felaketine hazır bir görünüme sahip. 2 | 7

Audi CEO'su Gernot Döllner “Q6 E-Tron Off-road konseptini” şirketin dört çekişli modelleri için kullandığı pazarlama terimi olan “Quattro'nun yeniden yorumlanması” olarak adlandırıyor. 3 | 7