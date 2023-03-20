Avrupa'da satışa sunulan Hyundai IONIQ 6, yılın ikinci yarısında Türkiye'ye gelecek Hyundai'nin IONIQ markası altında sunduğu ikinci model olan IONIQ 6, yeni bir tasarımla Avrupa'da satışa sunulurken, otomobilin çeşitli pil ve donanım seviyeleriyle yılın ikinci yarısında da Türk tüketicisiyle buluşması bekleniyor.

Hyundai açıklamasına göre, Hyundai Motor Company, tamamen elektrikli araçlara (BEV'ler) adanmış IONIQ markası altında ikinci modelini de satışa sundu. Avrupa'da satışına başlanılan ve 6, E-GMP platformuyla üretilen ikinci model, Hyundai'nin Electrified Streamliner ürün gamına uygun olarak aerodinamik bir şekilde geliştirildi. 1 | 11

Günümüz elektrikli otomobil kullanıcılarının beklentilerini karşılaması için sürdürülebilir malzemeler kullanılarak geliştirilen yenilikçi IONIQ 6, bir dizi gelişmiş teknoloji ve kişiselleştirilmiş alan sunuyor. Gelecek teknolojileri adına Hyundai markasına değer katması beklenen otomobil, üst düzey özelliklerle donatılırken aynı zamanda elektrikli mobilitenin sınırlarını da yeniden tanımlamak için genişletilmiş bir menzil sağlıyor. 2 | 11

IONIQ 6, "Dünya Çapında Uyumlaştırılmış Hafif Araç Test Prosedürü (WLTP)" standardına göre şarj başına 614 kilometreye kadar menzil imkanı tanıyor. Bu özelliğe ek olarak, Hyundai Motor Grubu'nun Electric-Global Modular Platformu, yani E-GMP sayesinde de ultra hızlı, 400 volt/800 volt çoklu şarj imkanı sunuyor. 3 | 11