Bakan Kacır açıkladı: TOGG'un 4x4 modeli geliyor Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Togg'un 4 çeker versiyonunun önümüzdeki aylarda çıkacağını duyurdu. “Togg'un önemli hedefleri var” diyen Kacır, “Togg 4x4 önümüzdeki aylarda çıkacak. Ayrıca önümüzdeki yıl sedan model de yollara çıkacak. 2025 Togg'un Avrupa'ya ihracata başladığı yıl olacak” dedi.

A Haber'de gündeme dair açıklamalarda bulunan Bakan Kacır, “Dünyada adına 4'üncü sanayi devrimi denilen çok büyük bir değişim ve dönüşümün içerisindeyiz. 1 | 6

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Togg'un 4 çeker versiyonunun önümüzdeki aylarda çıkacağını duyurdu. “Togg'un önemli hedefleri var” diyen Kacır, “Togg 4x4 önümüzdeki aylarda çıkacak. Ayrıca önümüzdeki yıl sedan model de yollara çıkacak. 2025 Togg'un Avrupa'ya ihracata başladığı yıl olacak” dedi. 2 | 6

Otomotiv sektörü büyük bir hızla dönüşüyor, elektrikli araçlar yaygınlaşıyor, otonom araçlar yaygınlaşacak yeni birbirleri ve çevredeki diğer nesnelerle bağlantılı araçlar yaygınlaşacak. Yani aslında otomobiller akıllı cihazlar haline geliyor” diye konuştu. 3 | 6