Bankalardan taşıt kredisi hamlesi! Faizler düşüşte... İşte otomobil kampanyaları ve taşıt kredisinde son durum!

Taşıt kredisi faizlerinde yeni bir indirim daha geldi. Geçtiğimiz hafta yüzde 3,45 seviyesinde bulunan taşıt kredisi oranları, bu hafta yüzde 3,00 seviyesine kadar geriledi. 250 bin TL’lik taşıt finansmanı için vadeye göre güncellenmiş ödeme tabloları da açıklandı. 1 | 26

Faiz indirimi beklentisi artıyor Türkiye Gazetesi'nden Ö. Faruk Bingöl'ün haberine göre; sektör temsilcileri, Merkez Bankası’nın yarın gerçekleştireceği faiz toplantısında yeni bir indirim gelmesi halinde, taşıt kredisi faiz oranlarının daha da düşebileceğini belirtiyor. Bu nedenle tüketicilerin daha kısa vadeli kredileri tercih etmesi öneriliyor. 2 | 26

Taşıt kredisi ve otomobil satışlarında düşüş sürüyor BDDK verilerine göre taşıt kredisi hacminde gerileme yaşanıyor. 14 Şubat haftasında 70 milyar TL olan taşıt kredisi hacmi, 21 Şubat’ta 68,37 milyar TL’ye düştü. 27 Aralık 2024 haftasında taşıt kredisi hacmi 75,56 milyar TL seviyesindeydi. 3 | 26