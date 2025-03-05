Bankalardan taşıt kredisi hamlesi! Faizler düşüşte... İşte otomobil kampanyaları ve taşıt kredisinde son durum!
Taşıt kredisi faiz oranlarında düşüş! Geçen hafta yüzde 3,45 seviyesinde olan faiz oranları bu hafta yüzde 3,00 seviyesine kadar geriledi. 250 bin TL taşıt kredisi için yeni ödeme tabloları açıklandı. BDDK verilerine göre taşıt kredisi hacmi düşerken, otomobil satışlarında da gerileme yaşanıyor. Merkez Bankası’nın yarınki faiz kararı, kredi oranlarını daha da aşağı çekebilir mi? İşte detaylar ve marka marka güncel otomobil kampanyaları...
Taşıt kredisi faizlerinde yeni bir indirim daha geldi. Geçtiğimiz hafta yüzde 3,45 seviyesinde bulunan taşıt kredisi oranları, bu hafta yüzde 3,00 seviyesine kadar geriledi. 250 bin TL’lik taşıt finansmanı için vadeye göre güncellenmiş ödeme tabloları da açıklandı.
Faiz indirimi beklentisi artıyor
Türkiye Gazetesi'nden Ö. Faruk Bingöl'ün haberine göre; sektör temsilcileri, Merkez Bankası’nın yarın gerçekleştireceği faiz toplantısında yeni bir indirim gelmesi halinde, taşıt kredisi faiz oranlarının daha da düşebileceğini belirtiyor. Bu nedenle tüketicilerin daha kısa vadeli kredileri tercih etmesi öneriliyor.
Taşıt kredisi ve otomobil satışlarında düşüş sürüyor
BDDK verilerine göre taşıt kredisi hacminde gerileme yaşanıyor. 14 Şubat haftasında 70 milyar TL olan taşıt kredisi hacmi, 21 Şubat’ta 68,37 milyar TL’ye düştü. 27 Aralık 2024 haftasında taşıt kredisi hacmi 75,56 milyar TL seviyesindeydi.
Öte yandan otomobil satışlarında da azalma devam ediyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin verilerine göre, şubat ayında otomobil satışları yıllık bazda yüzde 7,6 azalarak 76 bin 21 adede geriledi. 2024’ün ilk 2 ayında ise geçen yıla kıyasla yüzde 9,8 düşüş yaşandı.