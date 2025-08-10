Bu fuarın en genci 35 yaşında! Klasik otomobiller görücüye çıktı

Vali Mustafa Çiftçi, 6-12 Ocak tarihlerinde Kış Oyunları'yla başlayan etkinliklerin tüm hızıyla devam ettiğini ağustos ayı içerisinde 10 etkinlik daha yapacaklarını, yıl sonuna kadar bu sayının 70'i geçeceğini anlattı.

Fuarın turizm etkinlikleri kapsamında yapıldığını dile getiren Çiftçi, "Burada 1950 yılından 1990 yılına kadar değişik dönemlerde kullanılmış olan ve şu anda da hala kullanılmaya devam eden klasik otomobilleri görebileceksiniz." dedi.

Her biri kendi döneminin ruhunu taşıyan bu klasik otomobillerin geçmişin hikayesini günümüze taşıyan kıymetli kültür varlıkları olduğunu vurgulayan Yer, şunları kaydetti:

"Kültür yalnızca sanat eserlerinde değil mimariden müziğe, halk oyunlarından mutfağa elbette ki ulaşım araçlarına kadar geniş bir yelpazede kendini gösterir. Klasik otomobiller de bu anlamda hem teknolojik gelişimi hem de estetik anlayışın zaman içerisindeki değişimini bize gösteren çok değerli araçlardır. Erzurum olarak bu zenginliğe ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. Bundan sonraki yıllarda bu organizasyonun tüm ülkemizdeki klasik otomobil tutkunlarını bir araya getirerek şehrimizde ulusal bir fuara dönüşmesini temenni ediyorum."