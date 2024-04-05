Bu yıl en çok satılan otomobil markaları belli oldu... Lüks otomobilde lider hangisi? Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında yılın ilk çeyreğinde en fazla satışı yapılan markalar belli oldu. İlk çeyrekte lüks otomobil grubunda satılan modeller de netleşti. Peki, 3 aylık dönemde en çok satılan otomobiller hangileri? İşte 2024 yılında Türkiye'nin en çok satılan otomobilleri...

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında yılın ilk çeyreğinde en fazla satışı yapılan markalar belli oldu. 1 | 7

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinden (ODMD) derlediği verilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, yılın ilk çeyreğinde 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 25,2 büyüyerek 295 bin 519 adet oldu. 2 | 7

Bu dönemde, otomobil satışları yüzde 33,05 artarak 233 bin 389 adet, hafif ticari araç satışları da yüzde 2,6 artışla 62 bin 130 adet olarak kayıtlara geçti. 3 | 7