BYD SEAL U DM-i Türkiye'de satışta... İşte özellikleri ve menzili! BYD'nin D-SUV segmentindeki şarj edilebilir hibrit modeli SEAL U DM-i aracı, Türkiye'de satışa sunuldu. 0'dan 100'e 8.9 saniyede çıkan aracın menzili 1000 kilometreyi geçiyor.

Dünyanın ilk seri üretim şarj edilebilir hibrit modelini 2008 yılında pazara süren BYD, yeni modellerini Türkiye'de sunmaya devam ediyor. Avrupa pazarından önce Türkiye'de lansmana özel 2 milyon 90 bin TL'lik fiyatla satışa sunulan SEAL U DM-i, etkileyici tasarımı, ileri teknolojisi, yüksek performanslı sürüşü, geniş yaşam alanı ve uzun sürüş menziliyle öne çıkıyor. En yüksek donanıma sahip "Design" paketiyle Türk tüketicisinin beğenisine sunulan SEAL U DM-i, zengin standart donanımlarıyla farkını ortaya koyuyor. 1 | 6

Markanın D-SUV hibrit modeli SEAL U DM-i, standart donanımında LED ön farlar ve fren lambaları, 19 inç alüminyum alaşımlı jantlar, panoramik cam tavan, 10 hoparlörlü "infinity" ses sistemi, ön cama yansıtılan renkli bilgi ekranı (head-up display), 15,6 inç elektrikli dönebilir dokunmatik multimedya ekranı, 360 derece panoramik görüş kamerası, elektrikli ayarlanabilir havalandırmalı ve ısıtmalı ön koltuklar gibi özelliklerle sunuluyor. 2 | 6

Şarj edilebilir hibrit SEAL U DM-i, BYD markasının yenilikçi Super DM (Dual Mode) teknolojisini kullanıyor. Bu sayede yüksek performansı, verimliliği ve konforu bir arada sunan premium SUV, dört silindirli 72 KW'lik 1.5 litrelik benzinli motoru, 145 KW elektrikli motorla kombine ediyor. 3 | 6