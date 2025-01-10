BYD yeni modeli Xia'yı tanıttı... Başlangıç fiyatı ve teknik özellikleri belli oldu
Türkiye’ye 1 milyar dolarlık dev yatırıma hazırlanan Çinli otomotiv devi BYD, çok amaçlı kullanımına uygun (MPV) yeni modeli Xia’yı tanıttı. Yedi kişilik modelin başlangıç fiyatı da belli oldu.
Çinli otomotiv devi BYD'nin yedi kişilik MPV modeli Xia tanıtıldı. Xia, BYD'nin Dynasty serisindeki premium MPV modeli olarak öne çıkıyor.
Hibrit Xia MPV, BYD'nin en son DM 5.0 hibrit teknolojisi ile donatıldı ve standart olarak DiPilot 100 sürücü destek sistemi ile birlikte geliyor.
Xia fiyatları ne kadar?
BYD, Xia'nın başlangıç fiyatlarını sırasıyla 34 bin 70 dolar, 35 bin 430 dolar ve 42 bin 250 dolar olarak duyurdu.
Xia standart olarak 115 kW maksimum güce ve 225 Nm tepe torkuna sahip 1,5 T motorla geliyor.
BYD’nin bu yeni modeli maksimum gücü 200 kW ve torku 315 Nm olan bir elektrik motoruna sahip.