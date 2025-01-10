BYD yeni modeli Xia'yı tanıttı... Başlangıç fiyatı ve teknik özellikleri belli oldu

Çinli otomotiv devi BYD'nin yedi kişilik MPV modeli Xia tanıtıldı. Xia, BYD'nin Dynasty serisindeki premium MPV modeli olarak öne çıkıyor. 1 | 8

Hibrit Xia MPV, BYD'nin en son DM 5.0 hibrit teknolojisi ile donatıldı ve standart olarak DiPilot 100 sürücü destek sistemi ile birlikte geliyor. 2 | 8

Xia fiyatları ne kadar? BYD, Xia'nın başlangıç fiyatlarını sırasıyla 34 bin 70 dolar, 35 bin 430 dolar ve 42 bin 250 dolar olarak duyurdu. 3 | 8