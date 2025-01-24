BYD’nin amiral gemisi Tang’ın Türkiye’ye geliş tarihi belli oldu
Türkiye'ye 1 milyar dolarlık yatırım yapacak olan Çinli otomotiv devi BYD'nin yeni modeli Türkiye'ye geliyor. Halihazırda Türkiye'de altı modeli bulunan BYD, e-SUV modeli Tang'in Türkiye'ye ne zaman geleceğini açıkladı. BYD'nin tam elektrikli bu aracı geniş hacmi ve premium özellikleriyle öne çıkıyor. İşte BYD Tang'ın Türkiye'de satışa çıkacağı tarih ve teknik özellikleri...
Dünyanın en büyük elektrik otomobil üreticilerinden biri olan BYD’nin yeni modeli Türkiye’ye geliyor.
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Çinli dev BYD’nin 7 koltuklu elektrikli e-Suv modeli Tang’in Mart ayında Türkiye’de mart ayında piyasaya çıkacak.
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BYD Tang geniş iç hacmi ve premium özelliklere sahip gelişmiş bir elektrikli araç.
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Araç 108.8 kWsa kapasiteli Blade Batarya teknolojisine sahip.
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