Chery ARRIZO 8 PHEV, 1400 km'nin üzerinde menzil vadediyor Çin’in önde gelen otomotiv üreticisi Chery, amiral gemisi modeli ARRIZO 8 PHEV’i Türkiye’de tanıtmaya hazırlanıyor. Performans ve verimliliğiyle dikkat çeken ARRIZO 8 PHEV, özel hibrit motoru ve özel hibrit şanzımana sahip motor sistemini, gelişmiş bir batarya ve elektronik kontrol sistemiyle bir araya getirerek en güncel teknolojinin sınırlarını zorluyor.

Yeni ARRIZO 8 PHEV'in ön cephesi, derin, keskin farlar ve dikkat çekici sis lambası tasarımıyla dinamik ve şık bir görünüm sergiliyor. Bu kombinasyon, sportif ve çekici bir tarzla otomobilin görsel etkisini artırıyor. 1 | 7

Yeni modelin tavan çizgisi, pürüzsüz bir şekilde arkaya doğru akan ve ritmik bir hareket hissi yaratan aerodinamik bir tasarıma sahip. Işık ve gölgenin bu dinamik etkileşimi ARRIZO 8’de görsel olarak çekici ve akıcı bir estetikle yollara çıkıyor. 2 | 7

Chery, hızla genişleyen yeni enerjili araç pazarına yönelik yeni amiral gemisi modeli ARRIZO 8 PHEV'i son derece dinamik olan Türkiye pazarında tanıtmaya hazırlanıyor. Lüks sınıfa hitap etmek üzere tasarlanan ARRIZO 8 PHEV, ismini aldığı suyun zarif estetiğini en ileri teknolojiyle kusursuz bir şekilde birleştirerek benzersiz bir sürüş deneyimi vadediyor. 3 | 7