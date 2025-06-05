Chery’den 1 milyon adetlik satışla 5 ayda rekor performans

Chery Grubu, mayıs ayında 205 bin 732 araç satarak bir önceki yıla göre yüzde 9,1'lik bir büyüme kaydetti. Grubun yeni enerji aracı satışları ise yüzde 47,7 büyümeyle 63 bin 169 adede ulaştı. 1 | 10

Chery Grubu, ocak-mayıs döneminde ise toplam 1 milyon 26 bin 517 adet araç satışı gerçekleştirdi. Bir önceki yıla göre yüzde 14’lük büyümeye işaret eden bu rakam, aynı zamanda markanın 1 milyon araç satışına her zamankinden daha hızlı ulaştığını da gösteriyor. İlk 5 ayda yüzde 111,5’lik büyümeyle 287 bin 798 adet yeni enerji aracı satışı gerçekleştiren Chery ise, 443 bin 940 adetlik ihracata ulaştı. 2 | 10

Chery Grubu, ihracat rakamlarıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Mayıs ayında 205 bin 732 araç satarak bir önceki yıla göre yüzde 9,1'lik bir büyüme kaydeden Chery Grubu, yeni enerji aracı (NEV) pazarında ise mayıs ayını 63 bin 169 adet satışla geride bıraktı. 3 | 10