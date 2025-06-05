Chery’den 1 milyon adetlik satışla 5 ayda rekor performans
Çin’in önde gelen otomobil üreticilerinden Chery Grubu, 2025 yılının ilk 5 ayında 1 milyon 26 bin 517 araç satarak yeni bir başarıya imza attı. Geçen yılın aynı dönemine göre %14’lük artış yakalayan şirket, tarihindeki en hızlı 1 milyon adetlik satışa ulaştı. Grubun bu dönemdeki yeni enerji araçları (NEV) satışı ise %111,5’lik artışla 287 bin 798 adede yükseldi.
Chery Grubu, mayıs ayında 205 bin 732 araç satarak bir önceki yıla göre yüzde 9,1'lik bir büyüme kaydetti. Grubun yeni enerji aracı satışları ise yüzde 47,7 büyümeyle 63 bin 169 adede ulaştı.
Chery Grubu, ocak-mayıs döneminde ise toplam 1 milyon 26 bin 517 adet araç satışı gerçekleştirdi. Bir önceki yıla göre yüzde 14’lük büyümeye işaret eden bu rakam, aynı zamanda markanın 1 milyon araç satışına her zamankinden daha hızlı ulaştığını da gösteriyor. İlk 5 ayda yüzde 111,5’lik büyümeyle 287 bin 798 adet yeni enerji aracı satışı gerçekleştiren Chery ise, 443 bin 940 adetlik ihracata ulaştı.
Chery Grubu, ihracat rakamlarıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Mayıs ayında 205 bin 732 araç satarak bir önceki yıla göre yüzde 9,1'lik bir büyüme kaydeden Chery Grubu, yeni enerji aracı (NEV) pazarında ise mayıs ayını 63 bin 169 adet satışla geride bıraktı.
Markanın yeni enerji aracı satışları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 47,7 gibi büyük bir artış oranını yakalamış oldu. Chery Grubu’nun mayıs ayındaki ihracatı da yüzde 7,7 artışla 100 bin 737 adede ulaştı. Chery Grubu, ocak-mayıs döneminde toplam 1 milyon 26 bin 517 adet araç satışı gerçekleştirdi. Bu, bir önceki yıla göre yüzde 14’lük bir büyüme anlamına gelirken, 1 milyon araç satışına her zamankinden daha hızlı ulaşıldı. Bu dönemde toplam 287 bin 798 adet NEV satışı gerçekleşti. Bu ise yüzde 111,5’lik büyümeyle iki kattan fazla artış anlamına geliyor. Chery, 443 bin 940 adetlik ihracatla Çin'in lider otomobil ihracatçısı konumunu sürdürüyor.