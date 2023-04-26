Chery’nin yeni modelleri JAECOO 7 ve OMODA 5'in tanıtımı gerçekleşti Chery, Şanghay Fuarı kapsamında gerçekleştirdiği bir etkinlikle yeni modellerini deneyimleme fırsatı sundu. Dünya genelinde 30’un üzerinde ülke ve bölgeden küresel bayileri ve potansiyel iş ortaklarını bir araya getiren etkinlikle 10’dan fazla test parkurunda markanın yeni modelleri test edildi.

Çinli otomotiv devi Chery, dünya genelinde 30’un üzerinde ülke ve bölgeden küresel bayileri ve potansiyel iş ortaklarını bir araya getirdi. Yapılan etkinlikte katılımcılar, OMODA 5 EV ve JAECOO 7 modellerini, Wuhu'daki genel merkezde yer alan üç deneyim bölgesinde, 10'un üzerinde simülasyon programı aracılığıyla sırayla deneyimledi.40 bin metrekarelik bir alanı kapsayan test sürüşü sahası; kapsamlı bir pist deneyim parkuru, düz çizgide hızlanma parkuru ve arazi deneyimi parkuru dahil olmak üzere üç ana test sürüşü parkuruna ayrıldı. 1 | 4

Ayrıca Chery, U dönüşü, S viraj, geniş viraj ve hız tümseği gibi çeşitli yol simülasyon programlarından oluşan iki kapsamlı parkur da alanın ortasında yer aldı. Çapraz geçiş, tümsek, yan eğim ve çift aks kaçış gibi arazi programları sayesinde JAECOO 7'nin güçlü 4 tekerlekten çekiş (AWD) performansı ve üstün arazi becerileri deneyimlendi. Üç test sürüşü alanındaki 10 adedin üzerinde parkur, katılımcıların farklı tarzlara sahip iki modelin yüksek performansını ve ürünlerin kalitesini yakından deneyimleme olanağı sağladı. 2 | 4

OMODA 5, MacPherson bağımsız ön ve çok bağlantılı arka süspansiyon kurulumuyla bir yandan etkin bir şekilde vibrasyonu filtreleyerek sürüş konforunu en iyi şekilde destekliyor. Aracın başarılı süspansiyon sistemi, bozuk yollarda veya S virajlarda son derece dengeli bir sürüş de sağlıyor. Turbo beslemeli 1.6T GDI motorun sağlamış olduğu yüksek güç üretimiyle OMODA 5, denemelerde etkileyici bir performans sergileyerek katılımcıların beğenisi kazandı. Ayrıca direkt çalışan elektronik direksiyon sistemi, virajlarda olduğu gibi yüksek hızlarda da kontrollü ve kolay bir sürüş ortaya koyuyor. 3 | 4