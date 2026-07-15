Çin ithalatı da kıstı





Ulaşım yapısındaki bu esneklik, Çin’in petrol ithalatını da düşürmesine yardımcı oldu. Haziranda ülkenin petrol ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41 geriledi.

Bu gerileme, stratejik rezervlerin yoğun biçimde kullanılmasına gerek kalmadan gerçekleşti. Çin’in daha az petrol ithal etmesi, savaş nedeniyle sıkışan küresel piyasada başka alıcılara da alan açtı ve petrol fiyatları üzerindeki baskının sınırlı kalmasına katkı verdi.

Piyasa uzmanlarına göre çatışma, zaten başlamış olan davranış değişimini hızlandırmış olabilir. Böylece Çin’in petrol bağımlılığı, piyasaların uzun yıllardır varsaydığından daha hızlı biçimde aşağı iniyor.