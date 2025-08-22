Çin'i salladı, şimdi Avrupa yolunda! Tesla ve BYD'nin yeni rakibi sahneye çıkıyor

Ekonomik avantajlar, teknolojik gelişmeler ve çevre dostu olması sebebiyle elektrikli araçlar günümüzde artık daha çok insan tarafından tercih ediliyor. Elektrikli araç deyince akla gelen ilk markalardan biri de Tesla'ydı. Tesla, elektrikli araç pazarında uzun zamandır liderliği elinde bulunduruyordu. 1 | 6

Ancak, akıllı telefon sektöründe önemli bir konumda bulunan Xiaomi'nin otomotiv sektörüne adım atması gidişatı değiştirdi. 2 | 6

SU7 ve YU7 SUV modellerini piyasaya süren Çinli teknoloji devi, kullanıcılardan da büyük övgüler aldı. Çin'de Tesla'nın liderliğini devralan Xiaomi, yakın zamanda Avrupa pazarına da açılmayı düşünüyor. 3 | 6

Gözünü Avrupa'ya diken Çinli marka, burada dengeleri altüst edebilir. Xiaomi Başkanı Lu Weibing, 2027 yılına kadar Avrupa pazarına girmeyi planladıklarını BYD ve Tesla gibi devlerle rekabet etmeyi planladığını açıkladı. 4 | 6

Markanın satış rakamları da rekabetin kızışacağına dair önemli ipuçları veriyor. Bu yılın ikinci çeyreğinde 81 bin 302 araç kullanıcılara teslim edildi ve ilk yarıdaki toplam satış 157 bine ulaştı. 5 | 6