Çinli araçlara yapılacak ek vergi otomobil fiyatlarını nasıl etkileyecek?
Çin'den ithal edilen tüm araç gruplarına yüzde 40 ek gümrük vergisi uygulanma kararının ardından gözler otomobil piyasasına çevrildi. Tüm araçları etkileyecek olan bu karar sonrasında en uygun otomobil alım dönemi ne zaman olacak?
Geçtiğimiz günlerde Çinli araçlara ilişkin yeni bir gümrük vergisi düzenlemesi getirildi.
Buna göre, Çin’den ithal edilen araçlara yüzde 40 ek gümrük vergisi uygulanacak.
Bu karar, Türkiye’nin Çin’den yaptığı 1 milyar dolarlık otomotiv ithalatını etkileyecek.
İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, yeni vergi düzenlemesinin sektöre etkilerini değerlendirerek, Çinli araç markalarının uygun fiyat ve kalite dengesi sayesinde yükselen bir trend haline geldiğini belirtti.