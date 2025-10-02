Çinli dev 18 kat artışla resmen fırladı! Eylül 2025 rakamları açıklandı: İşte 2025'in en çok satan otomobil markaları
İstanbul’da otomobil satışları 2025 Eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,98 artarak 742 bin 687 adede ulaştı. Böylece yılın ilk 9 ayı itibarıyla en çok satan otomobil markaları da belli olmuş oldu. Çinli BYD'nın geçtiğimiz yıla göre sıçrama yaşayan satışları listede öne çıkarken zirvedeki otomobil markaları ise değişmedi. İşte Renault, Volkswagen, Toyota, Fiat, Hyundai ve Ford gibi dev markaların yer aldığı liste, güncel satış rakamları ve pazar paylarına dair detaylar...
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) 2025 Eylül ayına yönelik otomotiv istatistiklerini açıkladı. Türkiye’de otomobil satışları 2025 Eylül ayında 742 bin 687 adet oldu. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemindeki 675 bin 273 adetlik satışa göre yüzde 9,98 artışa işaret etti.
Verilerde en çok merak edilen konulardan biri de markalara göre satış rakamları oldu. Çinli BYD geçtiğimiz yıla göre satışlarında yakaladığı astronomik artışla dikkatleri üzerine çekti.
Markaların pazar paylarında da dikkat çeken hareketler yaşandı. Zirvedeki isimler değişmese de satışlarını artıran BYD’nin pazar payı büyük bir sıçrama yaşadı.
Peki 2025 Eylül ayında en çok hangi marka otomobiller satıldı? İşte marka marka eylül ayı itibarıyla yıllık bazda güncel satış rakamları ve pazar payları...
20 - Audi
2025 satışları: 17 bin 16 adet
2024 satışları: 12 bin 285 adet
Yıllık değişim: Yüzde 38,51
2025 Pazar payı: Yüzde 2,29
2024 Pazar payı: Yüzde 1,82
Yıllık değişim: Yüzde 25,94
19 - Dacia
2025 satışları: 17 bin 517
2024 satışları: 26 bin 423
Yıllık değişim: Yüzde -33,71
2025 Pazar payı: Yüzde 2,36
2024 Pazar payı: Yüzde 3,91
Yıllık değişim: Yüzde -39,72
18 - Kia
2025 satışları: 18 bin 988
2024 satışları: 11 bin 747
Yıllık değişim: Yüzde 61,64
2025 Pazar payı: Yüzde 2,56
2024 Pazar payı: Yüzde 1,74
Yıllık değişim: Yüzde 46,97
17 - Ford
2025 satışları: 19 bin 57
2024 satışları: 20 bin 957
Yıllık değişim: Yüzde -9,07
2025 Pazar payı: Yüzde 2,57
2024 Pazar payı: Yüzde 3,10
Yıllık değişim: Yüzde -17,32
16 - Nissan
2025 satışları: 19 bin 452
2024 satışları: 18 bin 22
Yıllık değişim: Yüzde 7,93
2025 Pazar payı: Yüzde 2,62
2024 Pazar payı: Yüzde 2,67
Yıllık değişim: Yüzde -1,86
15 - Chery
2025 satışları: 22 bin 554
2024 satışları: 47 bin 997
Yıllık değişim: Yüzde -53,01
2025 Pazar payı: Yüzde 3,04
2024 Pazar payı: Yüzde 7,11
Yıllık değişim: Yüzde -57,27
14 - BMW
2025 satışları: 22 bin 351
2024 satışları: 14 bin 486
Yıllık değişim: Yüzde 54,23
2025 Pazar payı: Yüzde 3,08
2024 Pazar payı: Yüzde 2,19
Yıllık değişim: Yüzde 40,32
13 - Mercedes
2025 satışları: 22 bin 851
2024 satışları: 14 bin 816
Yıllık değişim: Yüzde 54,23
2025 Pazar payı: Yüzde 3,08
2024 Pazar payı: Yüzde 2,19
Yıllık değişim: Yüzde 40,32
12 - TOGG
2025 satışları: 23 bin 325
2024 satışları: 20 bin 49
Yıllık değişim: Yüzde 16,38
2025 Pazar payı: Yüzde 3,14
2024 Pazar payı: Yüzde 2,52
Yıllık değişim: Yüzde 24,39
11 - Tesla
2025 satışları: 27 bin 420
2024 satışları: 7 bin 27
Yıllık değişim: Yüzde 290,21
2025 Pazar payı: Yüzde 3,69
2024 Pazar payı: Yüzde 1,04
Yıllık değişim: Yüzde 254,79
10 - Skoda
2025 satışları: 30 bin 3
2024 satışları: 30 bin 322
Yıllık değişim: Yüzde -1,05
2025 Pazar payı: Yüzde 4,04
2024 Pazar payı: Yüzde 4,49
Yıllık değişim: Yüzde -10,03
9 - Citroen
2025 satışları: 30 bin 843
2024 satışları: 31 bin 135
Yıllık değişim: Yüzde -0,94
2025 Pazar payı: Yüzde 4,15
2024 Pazar payı: Yüzde 4,61
Yıllık değişim: Yüzde -9,93
8 - Opel
2025 satışları: 32 bin 654
2024 satışları: 31 bin 816
Yıllık değişim: Yüzde 2,63
2025 Pazar payı: Yüzde 4,40
2024 Pazar payı: Yüzde 4,71
Yıllık değişim: Yüzde -6,68
7 - BYD
2025 satışları: 34 bin 369
2024 satışları: 1.730
Yıllık değişim: Yüzde 1886,65
2025 Pazar payı: Yüzde 4,63
2024 Pazar payı: Yüzde 0,26
Yıllık değişim: Yüzde 1706,32
6 - Peugeot
2025 satışları: 41 bin 674
2024 satışları: 35 bin 739
Yıllık değişim: Yüzde 16,61
2025 Pazar payı: Yüzde 5,61
2024 Pazar payı: Yüzde 5,29
Yıllık değişim: Yüzde 6,02
5 - Hyundai
2025 satışları: 46 bin 407
2024 satışları: 39 bin 305
Yıllık değişim: Yüzde 18,07
2025 Pazar payı: Yüzde 6,25
2024 Pazar payı: Yüzde 5,82
Yıllık değişim: Yüzde 7,35
4 - Fiat
2025 satışları: 52 bin 921
2024 satışları: 61 bin 958
Yıllık değişim: Yüzde -14,59
2025 Pazar payı: Yüzde 7,13
2024 Pazar payı: Yüzde 9,18
Yıllık değişim: Yüzde -22,34
3 - Toyota
2025 satışları: 53 bin 54
2024 satışları: 35 bin 133
Yıllık değişim: Yüzde 51,01
2025 payı: Yüzde 7,14
2024 payı: Yüzde 5,20
Yıllık değişim: Yüzde 37,30
2 - Volkswagen
2025 satışları: 54 bin 109
2024 satışları: 47 bin 479
Yıllık değişim: Yüzde 13,96
2025 Pazar payı: Yüzde 7,29
2024 Pazar payı: Yüzde 7,03
Yıllık değişim: Yüzde 3,62
1 - Renault
2025 satışları: 84 bin 752
2024 satışları: 80 bin 648
Yıllık değişim: Yüzde 5,09
2025 Pazar payı: Yüzde 11,41
2024 Pazar payı: Yüzde 11,94
Yıllık değişim: Yüzde -4,45