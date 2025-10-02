Çinli dev 18 kat artışla resmen fırladı! Eylül 2025 rakamları açıklandı: İşte 2025'in en çok satan otomobil markaları

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) 2025 Eylül ayına yönelik otomotiv istatistiklerini açıkladı. Türkiye’de otomobil satışları 2025 Eylül ayında 742 bin 687 adet oldu. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemindeki 675 bin 273 adetlik satışa göre yüzde 9,98 artışa işaret etti.