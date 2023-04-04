Citroën 'nisan ayına özel kredi' imkanları sunuyor Citroën, nisan ayında birbirinden özel kredi fırsatlarıyla yeni araç almak isteyenlere avantajlı fırsatlar sunuyor. Otomobil ve hafif ticari ürün yelpazesine yönelik 0 faizli avantajlı kredi seçeneklerini müşterilerine sunan Citroën, ay boyunca PSA Finans avantajıyla müşterilerini showroomlarına bekliyor.

Citroën, nisan ayında birbirinden özel kredi fırsatlarıyla yeni araç almak isteyenlere avantajlı fırsatlar sunuyor. Otomobil ve hafif ticari ürün yelpazesine yönelik 0 faizli avantajlı kredi seçeneklerini müşterilerine sunan Citroën, ay boyunca PSA Finans avantajıyla müşterilerini showroomlarına bekliyor. Citroën C3 Aircross SUV modeline 100 bin TL için 12 ay vade ve %0 faizli kredi imkânı veya 180 bin TL için 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi seçenekleri sunuluyor. Kompakt sınıfta 4 kapılı otomobil ve SUV modellerine alternatif, zarif ve çekici yeni C4 X, 100 bin TL için 12 ay vade ve %0 faizli kredi imkanı veya 180 bin TL için 12 ay vade ve %0,99 fırsatıyla nisan ayında yeni sahiplerine kavuşmayı bekliyor. 1 | 5

Güçlü tasarıma sahip Citroën C4 modeli ise 100 bin TL için 12 ay ve 0 faizli kredi veya 180 bin TL için 12 ay vade ve %0,99 faiz kredi imkânıyla dikkatleri üstüne topluyor. Rakiplerinden üstün konfor özellikleriyle ayrılan yeni Citroën C5 Aircross SUV modeli ise 170 bin TL için 12 ay ve 0 faizli kredi veya 250 bin TL için 12 ay vade ve %0,99 faiz kredi imkânıyla Citroën showroomlarında yer alıyor. Konfor seviyesini üst seviyelere taşıyan donanım özelliklerine sahip Citroën Berlingo Kombi, 130 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi seçeneği veya 220 bin TL için 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi seçenekleriyle yeni sahiplerini bekliyor. 2 | 5

Citroën, kompakt sınıfta 4 kapılı otomobil ve SUV modellerine alternatif, zarif ve çekici yeni C4 X, 100 bin TL için 12 ay vade ve %0 faiz kredi veya 180 bin TL için 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla nisan ayında yeni sahiplerine kavuşmayı bekliyor. Citroën C4 X’in %100 elektrikli versiyonu ë-C4 X ise 989.000 TL’ye satın alınabiliyor. Tasarım ve teknolojiyi buluşturan Citroën C4’e ise 100 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi veya 180 bin TL için 12 ay vade ve %0,99 faiz kredi fırsatıyla sahip olunabiliyor. Citroën C4’ün %100 elektrikli versiyonu ë-C4 ise 959.000 TL’ye satın alınabiliyor. 3 | 5