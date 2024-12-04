Citroen'den Aralık ayına özel fırsat! Sıfır faizli kredi avantajı hangi modellerde geçerli?

Elektirkli araç satın alacaklara özel teklif ne? e-C4 ve e-C4 X satın almak isteyenler, 250 bin lira için 12 ay yüzde sıfır faizli kredi kullanabiliyor. 1 | 6

Ticari taşımacılığın olmazsa olmazı! 1.5 BlueHDI 130 HP yeni nesil motoru sayesinde performans ve verimliliğiyle de öne çıkan ve konfor özellikleriyle dikkat çeken Berlingo Kombi ve Berlingo Van modelleri 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde sıfır faizli kredi veya 700 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 2,99 faizli kredi fırsatlarıyla müşterilere sunuluyor. 2 | 6

SUV'dan vazgeçemeyenlere özel teklif! Konfor, tasarım ve işlevselliği bir araya getiren SUV modeli C5 Aircross modeli için, 250 bin liralık 12 ay vadeli ve yüzde sıfır faizli kredi imkanı bulunuyor. 3 | 6