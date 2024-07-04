Citroen'den C3, C3 Aircross, C4 ve Berlingo modellerinde Temmuz 2024 kredi kampanyası Otomotiv firmalarının Temmuz 2024'e ilişkin uygun faizli kredi ve indirim kampanyaları devam ediyor. Fransız üretici Citroen, C3, C3 Aircross, C4 ve C4x için uygun faizli kredi verirken, Yeni Berlingo Kombi için 200 bin lira faizsiz kredi sunuluyor. İşte Citroen modellerinin güncel fiyatları ve kampanyalar...

Citroen, temmuz ayındaki kampanyası kapsamında C3 modeliyle C3 Aircross modelini 150 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi olanaklarıyla satışa sunuyor. 1 | 9

Kendi segmentinde öne çıkan donanımlarıyla Citroen C4 ve kompakt sınıfta 4 kapılı sedan ve SUV genlerini buluşturan C4 X modellerinde ise temmuz ayında iki farklı cazip finansman teklifi sunuluyor. Hem C4 hem de C4 X modelleri için 200 bin lira için 12 ay ve yüzde 1,99 faizli kredi imkanının yanı sıra 120 bin lira 12 ay yüzde 0 faizli kredi avantajı bulunuyor. 2 | 9

Temmuz ayının avantajlı kampanyalarından biri de üstün konfor ve sıfır emisyonlu sürüş deneyimi ile öne çıkan elektrikli Citroen modellerinde sunuluyor. Citroen C4 ve C4 X'in yüzde 100 elektrikli versiyonları e-C4 ve e-C4 X satın almak isteyenler, 300 bin lira için 12 ay yüzde 1,99 faizli kredi teklifinin yanı sıra 180 bin lira 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkanından da yararlanabiliyor. 3 | 9