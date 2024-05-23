Citroen'in yenilenen ticari araç modelleri Türkiye'de satışa sunuldu

Yenilenen ticari modellerle birlikte Citroën’in her segmentte eksiksiz bir ürün gamına sahip olduğunu söyleyen Citroën Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, “Citroën, özellikle sunduğu konfor ile rakiplerinden ayrışan bir marka. Yenilenen ticari ürün gamımızın sunduğu yüksek konfor da bizi rakiplerimizden ayıran en önemli özellik. Müşterilerin Citroën markasını tercih etmelerindeki en önemli etkenlerden birinin bu üstün konfor seviyesi olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz” dedi. 2023 yılını yüzde 6,7’lik pazar payı ile hafif ticari araç segmentinde 5’inci sırada tamamladıklarını hatırlatan Selen Alkım, “Geçtiğimiz yıl 17 bin adet hafif ticari araç satışı gerçekleştirmiştik. 2024 yılında segmentteki konumumuzu daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Özellikle Berlingo Kombi sunduğu konfor, geniş iç hacim, sürüş dinamikleri ve yüksek donanım seviyesi ile binek otomobillere alternatif olarak müşterilerimizin tercihi oluyor” diye konuştu.

Yeni Berlingo, dış tasarım açısından radyatör ızgarasından tampon ve farlarına kadar tamamen değişti. Daha dik bir ön cephe, markanın en güncel tasarımını taşıyor. Böylece Berlingo daha karakteristik, dinamik ve güçlü bir görünüm sergiliyor. Berlingo’da yer alan yeni ön ızgara ve tampon tek bir bloktan oluşuyor ve ortasında yeni oval Citroën logosunu taşıyor. Yeni logonun her iki yanındaki siyah şerit, logodaki deseni yansıtıyor ve ayrıntılara verilen özeni gösteriyor. Citroën'in üç bölümlü ışık imzasına sahip yeni Eco-LED farları ile birleştiriyor. Yandan bakıldığında ise yeni 16 ve 17 inçlik alaşım jantlar dikkat çekiyor. Ayrıca Yeni Berlingo, mevcut Opak Beyaz, Çelik Gri ve Siyah renk seçeneklerine ek Azur Mavi ve Hâkî Yeşil ile iki yeni gövde rengine de sahip oldu.