Dacia Jogger hibrit ve otomatik seçeneğiyle geliyor Dacia'nın kısa süre önce piyasada satışa çıkardığı modeli Jogger, yoğun ilgiyle karşılandı. Dacia tarihindeki ilk hibrit motora sahip olan 'Jogger HİBRİT 140'ın da ilerleyen aylarda kullanıcılarla buluşturulması hedefleniyor. Geniş ailelerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik üretilen Jogger, Hibrit motoruyla ve otomatik şanzıman seçeneğiyle başarısını daha da ileriye taşımayı hedefliyor.

Jogger ve başarı hikayesi Dacia’nın yedi kişilik aile otomobili Jogger, satışa sunulduğu ülkelerde şimdiye kadar 83.000 adedin üzerinde sipariş ve 51.000’in adedin üzerinde satışla büyük bir başarı yakaladı. Bir yıldan kısa bir süre içinde Jogger, SUV sınıfı hariç C-segmentinde perakende müşterilerinin en çok tercih ettiği ikinci otomobil oldu. Jogger müşterilerinin üçte ikisi, ECO-G 100 motoru tercih ederek Dacia’nın LPG uzmanlığını seçti. Ayrıca müşterilerin üçte ikisi en yüksek donanım seviyesini tercih etti. Jogger yakında satışa sunulacak otomatik şanzıman ve debriyajsız vites kutusu içeren HİBRİT 140 motoruyla, başarısını sürdürmeye devam edecek. 1 | 6

Dacia Jogger Hibrit yakında satışa sunulacak Nisan ayında Türkiye’de satışa sunulması planlanan hibrit teknolojisine sahip ilk Dacia modeli olan Jogger HİBRİT 140, Romanya Mioventi fabrikası’nda üretiliyor olacak ve markanın elektrikliye geçiş süreci açısından çok büyük öneme sahip. Dacia Jogger mevcut gövde renklerine ek olarak, hibrit modele özel “Mineral gri” rengiyle kullanıcılara sunulacak. Jogger HİBRİT 140, hem şehir hayatı hem de outdoor etkinlikleri için uygun, geniş, çok amaçlı bir otomobil arayan ailelere ve diğer kullanıcılara hitap edecek. Jogger HİBRİT 140 aynı zamanda elektrikli araç kullanmanın avantajlarından yararlanmak isteyen kullanıcılar için öne çıkan bir seçenek olacak. Sessiz, yumuşak, titreşimsiz, tamamen elektrikli ilk hareket performansı sunacak olan Jogger HİBRİT 140, yüksek tork değeriyle anlık hızlanma gibi avantajlarla sürüş keyfini arttıracak. 2 | 6

Olmas gerekene odaklanan çok amaçlı aile aracı Jogger, bir Station Wagon'un uzunluğu, bir MPV'nin genişliği ve bir SUV'nin karakteri gibi özellikleri bünyesinde birleştiriyor. Güçlü ve dayanıklı olduğu kadar üstün sürüş ve yol tutuş özelliklerine sahip olan Jogger, üçüncü sırada oturan yetişkinler de dahil olmak üzere tüm yolcular için mükemmel konfor özellikleri sunuyor. Bu yeni hibrit versiyon; sürüş özelliklerinden ödün vermeden ve yükleme alanından fedakarlık yapmadan, cömert iç mekan hacimleriyle mevcut Jogger'ın tüm avantajlarını bünyesinde barındırıyor. 3 | 6