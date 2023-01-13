Dacia Spring Türkiye'de satışa çıkıyor

Ön kapılarda ve kapı altı kaplamalarında yer alan topografik tasarımların çevresinde, kapılar ile ön çamurluklar arasında Duster’ın kendine özgü şnorkel ekipmanına yapılan bir gönderme bulunuyor.

Dacia, yeni Spring Extreme donanımı ile aynı zamanda tamamen yeni ELECTRIC 65 motorun da (65hp/48kW) dünya prömiyerini yapıyor. Yalnızca Spring Extreme ile sunulan yeni motor, yeni ve benzersiz bir vites kutusu ile birleştiriliyor. Bu vites kutusu daha uzun bir menzil için daha yoğun enerji geri kazanımı sağlıyor ve daha iyi bir hızlanma performansı için tekerleklere iletilen torku artırıyor.