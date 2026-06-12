Değişmesine günler kaldı: Tüm araç sahiplerini yeni kurallar bekliyor

Parça değişiminin araçta değer artışı oluşturduğu gerekçesiyle tazminattan herhangi bir kesinti yapılamayacak. Ancak hasarlı araçta bulunan parçanın daha önce orijinal olmayan bir parça olması halinde yerine eşdeğer parça takılacak. Eşdeğer parça kullanılabileceği halde orijinal parça tercih edilirse oluşan fiyat farkı sigorta şirketi tarafından karşılanmayacak.