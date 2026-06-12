Değişmesine günler kaldı: Tüm araç sahiplerini yeni kurallar bekliyor
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), zorunlu trafik sigortası genel şartlarında kapsamlı değişikliklere gitti. 1 Temmuz 2026’da yürürlüğe girecek düzenlemeler; değer kaybı, parça değişimi, pert araç işlemleri ve tazminat süreçlerinde önemli yenilikler getiriyor.
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları'nda değişiklik yapıldı. Yaklaşık 34 milyon araç sahibini ilgilendiren yeni uygulamalar 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren hayata geçirilecek.
Yeni düzenlemeyle birlikte araç sahipleri, sigortalılar ve trafik kazalarında mağdur olan kişiler açısından birçok konuda farklı uygulamalara geçilecek.
Parça değişiminde yeni kurallar
Kaza sonucu zarar gören bir parçanın onarılamaması halinde, söz konusu parçanın orijinaliyle değiştirilmesi zorunlu olacak. Araç sahibinin yazılı onayı alınmadan ya da piyasada orijinal parçanın bulunmadığı kanıtlanmadan eşdeğer veya yan sanayi parçaların kullanılması mümkün olmayacak. Bu durumun ispat sorumluluğu sigorta şirketlerine ait olacak.
Parça değişiminin araçta değer artışı oluşturduğu gerekçesiyle tazminattan herhangi bir kesinti yapılamayacak. Ancak hasarlı araçta bulunan parçanın daha önce orijinal olmayan bir parça olması halinde yerine eşdeğer parça takılacak. Eşdeğer parça kullanılabileceği halde orijinal parça tercih edilirse oluşan fiyat farkı sigorta şirketi tarafından karşılanmayacak.
Pert araçlarda belge şartı
Ağır hasarlı olarak değerlendirilen araçlarda sigorta şirketleri, "Trafikten çekilmiştir" ibaresini taşıyan tescil belgesi sunulmadan tazminat ödemesi gerçekleştirmeyecek.
Değer kaybı hesaplaması değişiyor
Araçlarda oluşan değer kaybının belirlenmesine ilişkin süreç de yeniden düzenlendi. Bundan sonra değer kaybı, hasar dosyasının kapanmasının ardından değil, araç henüz hasarlı durumdayken sigorta eksperi tarafından hesaplanacak.
Marka, model, yaş, kullanım durumu, hasarın meydana geldiği bölümler, önceki hasar kayıtları ile aracın kaza öncesi ve sonrası ikinci el piyasa değeri arasındaki fark hesaplamada dikkate alınacak.
Hasar başvurusu yapan kişiler ayrıca talepte bulunmasa bile değer kaybı talebinde bulunmuş kabul edilecek. Sigorta şirketleri ise nihai eksper raporunun ardından ilk iş günü içinde hesaplanan değer kaybı tutarını yazılı veya dijital yollarla araç sahibine bildirecek.
Düzenlemeye göre tampon, stop lambası gibi parçalar da dahil olmak üzere araçta oluşan tüm hasarlar değer kaybı hesabına konu olabilecek.
Tedavi ve bakıcı giderleri kapsamı genişledi
Yeni genel şartlarla birlikte sağlık giderleri teminatının kapsamı daha ayrıntılı şekilde tanımlandı. Trafik kazası nedeniyle ortaya çıkan tedavi masrafları, protez giderleri ve tedavi süresince gerekli olan bakıcı masrafları teminat kapsamına dahil edildi.
Sürekli sakatlık oranının belirlenmesinin ardından ortaya çıkan ve tıbben gerekli görülen sürekli bakıcı giderleri de sigorta şirketleri veya Güvence Hesabı tarafından karşılanacak. Bu süreçlerde Kurul Raporu esas alınacak.
Sakatlanma ve ölüm tazminatlarında yeni esaslar
Sakatlanma teminatı kapsamında, trafik kazası nedeniyle mağdurun uğrayacağı geçici iş göremezlik ve sürekli sakatlık zararları karşılanacak. Tazminat hesaplamalarında Türk Borçlar Kanunu hükümleri esas alınacak.
Ölüm halinde ise destekten yoksun kalan kişilerin uğradığı zararlar, Destekten Yoksun Kalma Teminatı kapsamında tazmin edilecek. Bu hesaplamalarda da Türk Borçlar Kanunu hükümleri uygulanacak ve tazminat miktarı belirlenirken ölen kişinin durumu dikkate alınacak.
Olay yerini terk edenlere rücu edilecek
Düzenlemeyle birlikte kaza sonrası olay yerinin terk edilmesine ilişkin hükümler de sıkılaştırıldı. Can güvenliği veya acil sağlık ihtiyacı gibi zorunlu durumlar dışında olay yerinden ayrılan sürücüler için sigorta şirketlerine rücu hakkı tanındı.
Ayrıca kaza tespit tutanağı, alkol raporu ve kazanın oluş şekline ilişkin gerekli belgelerin düzenlenmesine yönelik yükümlülüklere uyulmaması halinde de sigorta şirketleri yaptıkları ödemeleri kusurlu tarafa geri talep edebilecek.