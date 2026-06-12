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Değişmesine günler kaldı: Tüm araç sahiplerini yeni kurallar bekliyor

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), zorunlu trafik sigortası genel şartlarında kapsamlı değişikliklere gitti. 1 Temmuz 2026’da yürürlüğe girecek düzenlemeler; değer kaybı, parça değişimi, pert araç işlemleri ve tazminat süreçlerinde önemli yenilikler getiriyor.

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Değişmesine günler kaldı: Tüm araç sahiplerini yeni kurallar bekliyor - Resim: 1

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları'nda değişiklik yapıldı. Yaklaşık 34 milyon araç sahibini ilgilendiren yeni uygulamalar 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren hayata geçirilecek.

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Değişmesine günler kaldı: Tüm araç sahiplerini yeni kurallar bekliyor - Resim: 2

Yeni düzenlemeyle birlikte araç sahipleri, sigortalılar ve trafik kazalarında mağdur olan kişiler açısından birçok konuda farklı uygulamalara geçilecek.

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Değişmesine günler kaldı: Tüm araç sahiplerini yeni kurallar bekliyor - Resim: 3

Parça değişiminde yeni kurallar

Kaza sonucu zarar gören bir parçanın onarılamaması halinde, söz konusu parçanın orijinaliyle değiştirilmesi zorunlu olacak. Araç sahibinin yazılı onayı alınmadan ya da piyasada orijinal parçanın bulunmadığı kanıtlanmadan eşdeğer veya yan sanayi parçaların kullanılması mümkün olmayacak. Bu durumun ispat sorumluluğu sigorta şirketlerine ait olacak.

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Değişmesine günler kaldı: Tüm araç sahiplerini yeni kurallar bekliyor - Resim: 4

Parça değişiminin araçta değer artışı oluşturduğu gerekçesiyle tazminattan herhangi bir kesinti yapılamayacak. Ancak hasarlı araçta bulunan parçanın daha önce orijinal olmayan bir parça olması halinde yerine eşdeğer parça takılacak. Eşdeğer parça kullanılabileceği halde orijinal parça tercih edilirse oluşan fiyat farkı sigorta şirketi tarafından karşılanmayacak.

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Değişmesine günler kaldı: Tüm araç sahiplerini yeni kurallar bekliyor - Resim: 5

Pert araçlarda belge şartı

Ağır hasarlı olarak değerlendirilen araçlarda sigorta şirketleri, "Trafikten çekilmiştir" ibaresini taşıyan tescil belgesi sunulmadan tazminat ödemesi gerçekleştirmeyecek.

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Değişmesine günler kaldı: Tüm araç sahiplerini yeni kurallar bekliyor - Resim: 6

Değer kaybı hesaplaması değişiyor

Araçlarda oluşan değer kaybının belirlenmesine ilişkin süreç de yeniden düzenlendi. Bundan sonra değer kaybı, hasar dosyasının kapanmasının ardından değil, araç henüz hasarlı durumdayken sigorta eksperi tarafından hesaplanacak.

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Değişmesine günler kaldı: Tüm araç sahiplerini yeni kurallar bekliyor - Resim: 7

Marka, model, yaş, kullanım durumu, hasarın meydana geldiği bölümler, önceki hasar kayıtları ile aracın kaza öncesi ve sonrası ikinci el piyasa değeri arasındaki fark hesaplamada dikkate alınacak.

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Değişmesine günler kaldı: Tüm araç sahiplerini yeni kurallar bekliyor - Resim: 8

Hasar başvurusu yapan kişiler ayrıca talepte bulunmasa bile değer kaybı talebinde bulunmuş kabul edilecek. Sigorta şirketleri ise nihai eksper raporunun ardından ilk iş günü içinde hesaplanan değer kaybı tutarını yazılı veya dijital yollarla araç sahibine bildirecek.

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Değişmesine günler kaldı: Tüm araç sahiplerini yeni kurallar bekliyor - Resim: 9

Düzenlemeye göre tampon, stop lambası gibi parçalar da dahil olmak üzere araçta oluşan tüm hasarlar değer kaybı hesabına konu olabilecek.

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Değişmesine günler kaldı: Tüm araç sahiplerini yeni kurallar bekliyor - Resim: 10

Tedavi ve bakıcı giderleri kapsamı genişledi

Yeni genel şartlarla birlikte sağlık giderleri teminatının kapsamı daha ayrıntılı şekilde tanımlandı. Trafik kazası nedeniyle ortaya çıkan tedavi masrafları, protez giderleri ve tedavi süresince gerekli olan bakıcı masrafları teminat kapsamına dahil edildi.

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Değişmesine günler kaldı: Tüm araç sahiplerini yeni kurallar bekliyor - Resim: 11

Sürekli sakatlık oranının belirlenmesinin ardından ortaya çıkan ve tıbben gerekli görülen sürekli bakıcı giderleri de sigorta şirketleri veya Güvence Hesabı tarafından karşılanacak. Bu süreçlerde Kurul Raporu esas alınacak.

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Değişmesine günler kaldı: Tüm araç sahiplerini yeni kurallar bekliyor - Resim: 12

Sakatlanma ve ölüm tazminatlarında yeni esaslar

Sakatlanma teminatı kapsamında, trafik kazası nedeniyle mağdurun uğrayacağı geçici iş göremezlik ve sürekli sakatlık zararları karşılanacak. Tazminat hesaplamalarında Türk Borçlar Kanunu hükümleri esas alınacak.

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Değişmesine günler kaldı: Tüm araç sahiplerini yeni kurallar bekliyor - Resim: 13

Ölüm halinde ise destekten yoksun kalan kişilerin uğradığı zararlar, Destekten Yoksun Kalma Teminatı kapsamında tazmin edilecek. Bu hesaplamalarda da Türk Borçlar Kanunu hükümleri uygulanacak ve tazminat miktarı belirlenirken ölen kişinin durumu dikkate alınacak.

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Değişmesine günler kaldı: Tüm araç sahiplerini yeni kurallar bekliyor - Resim: 14

Olay yerini terk edenlere rücu edilecek

Düzenlemeyle birlikte kaza sonrası olay yerinin terk edilmesine ilişkin hükümler de sıkılaştırıldı. Can güvenliği veya acil sağlık ihtiyacı gibi zorunlu durumlar dışında olay yerinden ayrılan sürücüler için sigorta şirketlerine rücu hakkı tanındı.

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Değişmesine günler kaldı: Tüm araç sahiplerini yeni kurallar bekliyor - Resim: 15

Ayrıca kaza tespit tutanağı, alkol raporu ve kazanın oluş şekline ilişkin gerekli belgelerin düzenlenmesine yönelik yükümlülüklere uyulmaması halinde de sigorta şirketleri yaptıkları ödemeleri kusurlu tarafa geri talep edebilecek.

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