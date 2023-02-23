Depremzedeler nakit ihtiyacı için ağır hasarlı araçlarını satışa çıkarıyor
Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde evlerini kaybeden vatandaşlar, acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak için ağır hasarlı otomobillerini ikinci el araç sitelerinde satışa çıkarmaya başladı.
Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi Türkiye’nin 10 şehrinde büyük yıkıma neden oldu. Yapılan son açıklamaya göre 43 binden fazla can kaybının olduğu felakette, binlerce vatandaş da evsiz kaldı.
Bazı depremzedelerin elinde sadece satıp, nakit paraya çevirebileceği ağır hasarlı otomobilleri kaldı.
Birçok depremzede, acil nakit ihtiyaçlarını karşılayabilmek için depremden zarar görüş otomobillerini ikinci el ilan siteleri üzerinden satışa koymaya başladı.
Hürriyet gazetesinin haberine göre; bu sitelerdeki “deprem hasarlı” ilan sayısı hızla artarken, “acil para ihtiyacından dolayı satılık” ve “deprem bölgesinden taşınacağımız için nakit ihtiyacından dolayı satılık” açıklamaları dikkat çekti.