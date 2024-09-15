Dizel otomobilden daha çok satıyor! En az yakan hibrit araçlar belli oldu! İşte öne çıkan 10 hibrit! Hibrit araç satışlarının pazardaki payı yüzde 15’i aştı. Elektrikli araçlara alternatif görülen plug-in hibrit (PHEV) modeller, 100 kilometrede 2 litrenin altında yakıt sarfiyatıyla öne çıkıyor. Türkiye'de motor tipine göre benzinli otomobilin ardından en çok satan modeller hibrit araçlar haline geldi. Elektrikli araçlara göre bazı avantajları bulunan hibrit otomobiller pazar payının yüzde 15,7'sini elinde bulunduruyor. Peki Türkiye'de satılan ve en az yakıt harcayan hibrit modeller hangileri? İşte en az yakan 10 hibrit otomobil ve fiyatları...

Türkiye’de elektrikli otomobillere ilgi uzun şarjı süreleri, istasyon ağı ve menzil yetersizliği gibi nedenlerle pek yoğun değil. 1 | 20

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin 3 Eylül’de açıkladığı Ocak-Ağustos 2024 verilerine göre; Türkiye’de pazar payı en yüksek otomobiller yüzde 64,2 ile benzinli modeller. 2 | 20

Onu yüzde 15,7’lik oranla hibrit ve yüzde 11’lik oranla dizel otomobiller izliyor. Elektrikli otomobillerin pazar payı yüzde 8,4, otogazlı otomobillerin payı ise yüzde 0,7. 3 | 20