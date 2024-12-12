DS Automobiles’dan SUV Coupe tarzı yeni araç! Yüzde 100 elektrikli

DS Automobiles CEO'su Olivier François, “Sektörümüzün devrimden geçtiği bir dönemde, DS Automobiles elektrifikasyon stratejisini hızlandırarak ön saflarda yer alıyor. DS N°8 ile marka, Fransız Seyahat Sanatı ile sürdürülebilir ve tavizsiz mobilite sunarak enerji dönüşümünün bir parçası oluyor. DS Automobiles'in kadın ve erkek çalışanları DS N°8'i bu boyutta konumlandıracak malzeme ve teknolojiyi seçtiler” değerlendirmesinde bulundu.

Yeni DS N°8, Stellantis Grubu'nun STLA Medium platformunu kullanıyor. Bu platformun uzunluğu ve genişliği 97,2 kWh kapasiteye kadar bataryaları barındıracak şekilde optimize edildi.

350 HP güç üreten versiyon dört tekerlekten çekiş sistemi için iki elektrik motoruyla donatıldı.

DS N°8 uzun menzilli batarya seçeneği ile sunulacak. Bu batarya 97,2 kWh net kapasiteye sahip. Dört tekerlekten çekiş sistemine sahip olan DS N°8, 12,9 kWh/100 km enerji tüketimi ile (standart WLTP döngüsü) 750 km menzile sahip. Ayrıca otoyolda (120 km/s sabit hızda) 500 km'nin üzerinde etkileyici bir menzil sunuyor.



Yüzde 20 ile yüzde 55 şarj seviyeleri arasında sabit 160 kW maksimum şarj gücü ve batarya ön ısıtma fonksiyonu sayesinde, hızlı şarj istasyonlarında yüzde 20'den yüzde 80 oranına kadar şarj seviyesine erişim 27 dakikada tamamlanıyor.