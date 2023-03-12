DS E-Tense Performance yılın konsepti seçildi! 5 dakikada şarj edilebiliyor DS E-Tense Performance, 2023 GQ Otomobil Ödülleri’nde “Yılın Konsepti” seçildi.

DS Automobiles açıklamasına göre, DS E-Tense Performance, şubat ayında Londra’da düzenlenen 2023 GQ Otomobil Ödülleri’nde “Yılın Konsepti” seçildi. 1 | 13

Bu yıl sadece elektrikli veya şarj edilebilir hibrit araçlara verilen ödüller, ilham veren, ilgi çekici, otomotiv bütünlüğüne sahip ve jürinin nabzını yükselten araçları seçmeye odaklandı. 2 | 13

DS E-Tense Performance, DS Automobiles’in motorsporları departmanı DS Performance tarafından, markanın çifte şampiyonluk kazanan Formula E programıyla bağlantılı, yüksek performanslı bir laboratuvar olarak geliştirildi. 3 | 13