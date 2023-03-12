  1. Dünya Gazetesi
  2. Foto Galeri
  3. Otomotiv
  4. DS E-Tense Performance yılın konsepti seçildi! 5 dakikada şarj edilebiliyor

DS E-Tense Performance yılın konsepti seçildi! 5 dakikada şarj edilebiliyor

 DS E-Tense Performance, 2023 GQ Otomobil Ödülleri’nde “Yılın Konsepti” seçildi.

DS Automobiles açıklamasına göre, DS E-Tense Performance, şubat ayında Londra’da düzenlenen 2023 GQ Otomobil Ödülleri’nde “Yılın Konsepti” seçildi.

1 | 13

Bu yıl sadece elektrikli veya şarj edilebilir hibrit araçlara verilen ödüller, ilham veren, ilgi çekici, otomotiv bütünlüğüne sahip ve jürinin nabzını yükselten araçları seçmeye odaklandı.

2 | 13

DS E-Tense Performance, DS Automobiles’in motorsporları departmanı DS Performance tarafından, markanın çifte şampiyonluk kazanan Formula E programıyla bağlantılı, yüksek performanslı bir laboratuvar olarak geliştirildi.

3 | 13

DS E-Tense Performance’ta elektrikli yarış araçlarında bulunan elektrik motorlarının aynısı kullanılıyor. Toplamda 815 beygir ve 8.000 Nm’lik muazzam bir tork üreten DS E-Tense Performance, 0’dan 100 km/sa hıza sadece 2 saniyede ulaşabiliyor. 350kW’lık şarj kullanılarak aracın bataryaları sadece 5 dakikada tam şarjlı hale getirilebiliyor.

4 | 13