DS E-Tense Performance yılın konsepti seçildi! 5 dakikada şarj edilebiliyor
DS E-Tense Performance, 2023 GQ Otomobil Ödülleri’nde “Yılın Konsepti” seçildi.
DS Automobiles açıklamasına göre, DS E-Tense Performance, şubat ayında Londra’da düzenlenen 2023 GQ Otomobil Ödülleri’nde “Yılın Konsepti” seçildi.
Bu yıl sadece elektrikli veya şarj edilebilir hibrit araçlara verilen ödüller, ilham veren, ilgi çekici, otomotiv bütünlüğüne sahip ve jürinin nabzını yükselten araçları seçmeye odaklandı.
DS E-Tense Performance, DS Automobiles’in motorsporları departmanı DS Performance tarafından, markanın çifte şampiyonluk kazanan Formula E programıyla bağlantılı, yüksek performanslı bir laboratuvar olarak geliştirildi.
DS E-Tense Performance’ta elektrikli yarış araçlarında bulunan elektrik motorlarının aynısı kullanılıyor. Toplamda 815 beygir ve 8.000 Nm’lik muazzam bir tork üreten DS E-Tense Performance, 0’dan 100 km/sa hıza sadece 2 saniyede ulaşabiliyor. 350kW’lık şarj kullanılarak aracın bataryaları sadece 5 dakikada tam şarjlı hale getirilebiliyor.