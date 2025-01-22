Dünyanın en değerli otomobil markaları belli oldu! Türkiye’den iki şirket listede!
Dünyanın en değerli 50 otomotiv üreticisi belli oldu. Listede ilk sırada ABD'li elektrikli otomobil devi Tesla 1,37 trilyon dolarla yer aldı. Tesla'yı Toyoya izlerken, ilk beşte iki Çinli şirketin yer alması dikkat çekti. Listede Ford Otosan ve TOFAŞ da yer aldı.
companiesmarketcap.com, değeri 1 milyar doların üzerindeki 50 otomobil üreticisini sıraladı. Birincisi sırada Elon Musk'ın Tesla'sı yer alıyor.
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İkinci sırada 240 milyar dolarla Japon Toyota markası var.
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Üçüncü sıradaki Çinli Xiaomi'nin değeri 111,9 milyar dolar.
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Xiaomi'yi bir diğer Çinli BYD 110,1 milyar dolarla takip ediyor.
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