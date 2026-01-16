Google Haberler

Elektrikli araç alanlara teşvik geldi: 2029 yılına kadar geçerli olacak

Almanya’da elektrikli araçlara yönelik yeni teşvik programı netleşiyor. Hükümet, araç türü, hane büyüklüğü ve gelire göre 2029’a kadar 1.500–6.000 euro destek sağlayacak. 3 milyar euroluk paketle yaklaşık 800 bin aracın desteklenmesi hedeflenirken, başvurular 1 Ocak 2026’ya kadar geriye dönük yapılabilecek.

Almanya Çevre Bakanı Carsten Schneider, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, hükümetin araç türü, hane büyüklüğü ve gelir düzeyine göre 2029 yılına kadar 1.500 ile 6.000 euro arasında değişen destekler sunacağını ifade etti.

800 bin aracı kapsayacak

Schneider’in verdiği bilgilere göre, elektrikli araçlara yönelik ayrılan 3 milyar euroluk (yaklaşık 3,5 milyar dolar) yeni teşvik paketi ile yaklaşık 800 bin araca yetecek kaynak oluşturuldu.

Hükümetten yapılan açıklamada, teşvik mekanizmasına ilişkin detayların paylaşılacağı basın toplantısının, son düzenlemelerin tamamlanabilmesi amacıyla Pazartesi gününe ertelendiği bildirildi.

"Sanayimiz ivme kazanacak"

Bild’in haberine göre, başvurular geriye dönük olarak 1 Ocak 2026 tarihine kadar geçerli olacak. Teşvik başvurularının alınacağı çevrim içi platformun ise Mayıs ayında devreye girmesi planlanıyor. Schneider, “Bu, yerli otomotiv sanayimiz için bir ivme kazandıracak” değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Friedrich Merz liderliğindeki hükümet, söz konusu programı Ekim ayında, zor bir dönemden geçen otomobil üreticilerini desteklemeye yönelik daha kapsamlı bir planın parçası olarak duyurmuştu.

Öte yandan hükümet, elektrikli araçlara uygulanan motorlu taşıtlar vergisi muafiyetinin süresini 31 Aralık 2035’e kadar uzattı. 

Maliye Bakanlığı verilerine göre, bu düzenlemenin 2029 yılına kadar bütçede yaklaşık 600 milyon euroluk gelir kaybına neden olması bekleniyor.

