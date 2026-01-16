Elektrikli araç alanlara teşvik geldi: 2029 yılına kadar geçerli olacak

Almanya Çevre Bakanı Carsten Schneider, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, hükümetin araç türü, hane büyüklüğü ve gelir düzeyine göre 2029 yılına kadar 1.500 ile 6.000 euro arasında değişen destekler sunacağını ifade etti.