Elektrikli araç satışlarında rekor! İşte eylülde en çok satan elektrikliler
Türkiye otomobil pazarında elektrikli araç satışları hız kesmiyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre Eylül 2025’te 12 bin 706 adet elektrikli otomobil satıldı ve elektriklilerin toplam pazardaki payı yüzde 14,39’a ulaştı. Son 10 yılın eylül ayı ortalamasına göre yüzde 66,5 daha yüksek satış rakamına imza atan pazarda liderliği ise 1.664 adetle Tesla Model Y alırken, onu 1.194 adetle TOGG T10F ve 1.061 adetle TOGG T10X izledi.
İlk 10’da yer alan diğer modeller ise şöyle sıralandı:
Kia EV3: 880 adet (yüzde 6,93)
BYD Atto 3: 713 adet (yüzde 5,61)
Citroen C3 (SUV): 689 adet (yüzde 5,42)
Volvo EX30: 591 adet (yüzde 4,65)
Mini Countryman: 589 adet (yüzde 4,64)
BYD Dolphin: 581 adet (yüzde 4,57)
Citroen C3 (HB): 510 adet (yüzde 4,01)
Eylül ayında ayrıca Hyundai Ioniq 5 (407 adet), Mercedes EQB (386 adet) ve Opel Frontera (377 adet) dikkat çeken satış rakamlarına ulaştı.
Genel tabloya bakıldığında, elektrikli araç pazarında SUV gövde tipinin açık ara önde olduğu görüldü.