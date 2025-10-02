Elektrikli araç satışlarında rekor! İşte eylülde en çok satan elektrikliler

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Eylül 2025’te Türkiye’de 12 bin 706 adet elektrikli otomobil satıldı. Elektrikli araçların toplam pazardaki payı ise eylülde yüzde 14,39 olarak hesaplandı.