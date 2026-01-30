Elektrikli otomobillerde menzil savaşı! 800 kilometre sınırı aşıldı: İşte uzun yola uygun elektrikli araçlar…

Türkiye pazarı için kritik eşik

Oksijen'den Emre Özpeynirci'nin haberine göre, BMW iX3, Mercedes GLC EV ve Volvo EX60’ın Türkiye pazarına yaz aylarında giriş yapması, yerli otomotiv pazarı açısından da kritik bir döneme işaret ediyor. Premium segmentte içten yanmalı motorlara olan talebin hâlen güçlü olduğu Türkiye’de, bu modellerin elektrikli dönüşümde belirleyici rol oynaması bekleniyor. Uzmanlara göre söz konusu üç model, elektrikliye geçişte bugüne kadarki en güçlü alternatifler arasında yer alıyor.