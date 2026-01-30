Elektrikli otomobillerde menzil savaşı! 800 kilometre sınırı aşıldı: İşte uzun yola uygun elektrikli araçlar…
Elektrikli otomobillerde uzun süredir en önemli çekince olarak görülen menzil sorunu, batarya teknolojilerindeki hızlı gelişimle birlikte aşılmaya başladı. Yeni nesil gelişmiş yazılım yönetimi ve verimlilik odaklı platformlar sayesinde menzil değerleri her geçen yıl yükseliyor. Üreticiler, elektrikli araçları yalnızca şehir içi kullanımın ötesine taşıyarak uzun yolda da güçlü alternatif haline getiriyor. İşte uzun yola uygun elektrikli araçlar…
Premium otomobil pazarında elektrikli dönüşüm, 2026 yılıyla birlikte yeni bir evreye giriyor. BMW iX3, Mercedes GLC EV ve Volvo EX60 modelleri, 800 kilometreyi aşan menzil değerleriyle lüks segmentte elektrikliye geçişte önemli bir eşiği temsil etmeye hazırlanıyor. Yaz aylarında Türkiye yollarına çıkması beklenen üç model, rekabeti sadece performans üzerinden değil, yapay zekâ destekli sürüş sistemleri ve menzil verimliliği üzerinden şekillendirecek.
Elektrikli otomobillere mesafeli duran premium müşteri kitlesi için bu üçlü, güçlü bir "ikna paketi" sunuyor. Yeni nesil batarya mimarileri, gelişmiş yazılım altyapıları ve uzun menzil değerleri sayesinde elektrikli SUV’lar, içten yanmalı rakipleriyle günlük kullanım ve uzun yol senaryolarında daha net bir şekilde eşitlenmiş durumda.
Türkiye pazarı için kritik eşik
Oksijen'den Emre Özpeynirci'nin haberine göre, BMW iX3, Mercedes GLC EV ve Volvo EX60’ın Türkiye pazarına yaz aylarında giriş yapması, yerli otomotiv pazarı açısından da kritik bir döneme işaret ediyor. Premium segmentte içten yanmalı motorlara olan talebin hâlen güçlü olduğu Türkiye’de, bu modellerin elektrikli dönüşümde belirleyici rol oynaması bekleniyor. Uzmanlara göre söz konusu üç model, elektrikliye geçişte bugüne kadarki en güçlü alternatifler arasında yer alıyor.
Ancak Türkiye pazarı için fiyatlama, getirilecek araç sayısı ve uygulanacak ÖTV dilimleri belirleyici olacak. Markaların izleyeceği strateji, bu modellerin satış performansında doğrudan etkili olacak unsurlar arasında görülüyor.
Menzil algısı değişiyor
Elektrikli otomobillerin önündeki en büyük psikolojik engel olarak görülen menzil konusu, bu modellerle birlikte önemli ölçüde aşılmış görünüyor. Volvo EX60’ın dört tekerlekten çekişli P12 versiyonu 810 kilometreye varan menzil sunarken, BMW iX3 50 modeli 805 kilometre, Mercedes GLC EV ise 713 kilometrelik menzil değeriyle öne çıkıyor.
Türkiye pazarı ise bu dönüşümün en yakından izleneceği ülkelerden biri olması beklenirken piyasadaki uzun menzilli otomobiller ise şu şekilde sıralanıyor:
1 - Mercedes EQS 580 4MATIC - 638 km - 7.153.500 TL
2 - BMW iX xDrive50 - 633 km - 6.752.100 TL
3 - BMW i7 xDrive60 - 626 km - 9.053.800 TL
4 - Audi Q8 e-tron Sportback 55 Quattro - 600 km - 7.813.974 TL
5 - Ford Mustang Mach-E Extended Range - 600 km - 5.022.000 TL
6 - Tesla Model Y Long Range AWD - 586 km - 3.465.581 TL
7 - Volvo C40 Recharge Single Motor Extended Range - 578 km - 2.637.859 TL
8 - Mercedes EQE 350 4MATIC - 559 km - 4.156.500 TL
9 - Kia EV9 Prestige (4x2) - 563 km - 4.050.000 TL
10 - Volvo XC40 Recharge Single Motor Extended Range - 567 km - 2.422.368 TL