Elektrikli otomobillerde yeni rekor: En çok satan 10 marka belli oldu

Türkiye otomobil pazarı 2025 yılında 1 milyon 368 bin adetlik satışla tarihi bir rekora ulaşırken, büyümenin itici gücü elektrikli otomobiller oldu. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, tam elektrikli otomobil satışları 2024’e kıyasla yüzde 90,8 artarak ilk kez 191 bin 960 adet seviyesine çıktı.

Volvo 7.795

KG Mobility 8.416

Opel 9.073

Hyundai 9.152

ΜΙΝΙ 9.418

ΚΙΑ 9.543

Citroen 10.289

BYD 19.679

Tesla 31.509

Togg 39.020

