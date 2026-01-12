Elektrikli otomobillerde yeni rekor: En çok satan 10 marka belli oldu
Türkiye otomobil pazarı 2025 yılında 1 milyon 368 bin adetlik satışla tarihi bir rekora ulaşırken, büyümenin itici gücü elektrikli otomobiller oldu. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, tam elektrikli otomobil satışları 2024’e kıyasla yüzde 90,8 artarak ilk kez 191 bin 960 adet seviyesine çıktı.
Volvo 7.795
1 10
KG Mobility 8.416
2 10
Opel 9.073
3 10
Hyundai 9.152
4 10
ΜΙΝΙ 9.418
5 10
ΚΙΑ 9.543
6 10
Citroen 10.289
7 10
BYD 19.679
8 10
Tesla 31.509
9 10
Togg 39.020
10 10