Elektrikli Peugeot 208 satışa sunuldu Avrupa’nın B-HB segmentinde en fazla satılan modeller listesinde en üst sıralarda yer alan PEUGEOT 208, yenilenmesinin ardından mart ayı itibarıyla Türkiye’de satışa sunuldu.

İkisi benzinli ve biri elektrikli olmak üzere üç farklı motor seçeneği ile Türkiye pazarına giriş yapan yeni 208, 498 km şehir içi menzile sahip tamamen elektrikli versiyonu, yeni tasarımı, ileri teknolojileri ve üstün sürüş keyfi sağlayan yeni güç-aktarma sistemiyle yenilenerek artık daha da karşı konulmaz hale geliyor. 1 | 5

Ülkemizde satışa sunulan yeni 208 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 100 HP EAT8’nin fiyatları 1.210.500 TL’den, yeni 208 ALLURE 1.2 PureTech 130 HP EAT8’nin fiyatları 1.296.500 TL’den ve GT 1.2 PureTech 130 HP EAT8’nin fiyatları da 1.396.500 TL’den başlıyor. 2 | 5

Şehir içi 498 km’ye varan (WLTP) elektrikli menzili ile yeni E-208 GT’nin başlangıç fiyatı ise 1.361.500 TL olarak belirlendi. Boyutları aynı kalan PEUGEOT 208, yeni ön ızgara tasarımı, yeni PEUGEOT logosu, yeniden tasarlanan 3 pençe ışık imzası, yeni jant tasarımları ve yeni PEUGEOT marka kimliğine ek olarak, PEUGEOT i-Cockpit® ile iç mekanında da çok sayıda yenilik barındırıyor. 3 | 5