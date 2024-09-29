En az yakan arabalar belli oldu: Yakıt cimrisi araçlar hangileri?

Hibrit ve elektrikli araç teknolojisindeki ilerlemelere rağmen, akaryakıtlı araçların daha yüksek performans göstermesi bu araçlara ilginin sürmesini sağlıyor. Otomobil alacaklar da benzinli araç seçerken en çok yakıt harcamasına dikkat ediyor. Gazeteduvar'da yer alan habere göre, ABD'de yayın yapan otomobil araştırma ve değerleme sitesi Car And Driver, en az yakıt harcayan benzinli otomobilleri araştırdı.

1) Mitsubishi Mirage

Ortalama yakıt tüketimi 6 litre