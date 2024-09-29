En az yakan arabalar belli oldu: Yakıt cimrisi araçlar hangileri?
Akaryakıt fiyatlarındaki artışlar vatandaşların araç tercihlerinde önemli rol oynuyor. Yapılan bir araştırma sonucunda yakıt tüketimi konusunda en yüksek verimlilik sağlayan otomobiller ortaya çıktı. Peki en az benzin yakan arabalar hangileri...
Hibrit ve elektrikli araç teknolojisindeki ilerlemelere rağmen, akaryakıtlı araçların daha yüksek performans göstermesi bu araçlara ilginin sürmesini sağlıyor. Otomobil alacaklar da benzinli araç seçerken en çok yakıt harcamasına dikkat ediyor. Gazeteduvar'da yer alan habere göre, ABD'de yayın yapan otomobil araştırma ve değerleme sitesi Car And Driver, en az yakıt harcayan benzinli otomobilleri araştırdı.
1) Mitsubishi Mirage
Ortalama yakıt tüketimi 6 litre
2) Honda Civic
Ortalama yakıt tüketimi 6,50 litre
3) Hyundai Elantra
Ortalama yakıt tüketimi 6,55 litre
4) Toyota Corolla
Ortalama yakıt tüketimi 6,70 litre