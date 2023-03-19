En az yakan SUV araç modelleri! İşte 7 otomobil
Geniş iç hacimleri sayesinde özellikle kalabalık ailelerin favorisi olan SUV segmentindeki araçlar, önceleri en çok yakan araba modelleri arasında olsalar da son dönem gelişmiş teknolojileri ile yakıt tüketimi konusunda avantajlar sunuyor.
Hem benzinli hem de dizel seçenekleri ve farklı marka opsiyonlarıyla geniş bir yelpazeden seçim yapabileceğiniz en az yakan otomobiller arasından öne çıkanlar şu şekilde:
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1-Ford Kuga 1.5 EcoBlue
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2-Opel Crossland 1.5 D Turbo
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3-Peugeot 2008 1.5 BlueHDI
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