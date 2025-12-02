En çok satan elektrikli otomobiller belli oldu: İşte o modeller ve fiyatları…
Kasım ayında elektrikli otomobil satışları 17 bin 892 adede ulaştı, pazar payı yüzde 17,07’ye çıktı. Ayın lideri Tesla Model Y olurken, yerli üretim Togg T10F ve T10X yüksek satışlarıyla ilk üçte yer aldı. İşte çok satan elektrikli otomobiller ve o modellerin fiyatları...
Kasım ayında Türkiye elektrikli otomobil pazarında dikkat çeken yükseliş yaşandı. Ay boyunca 17 bin 892 adet elektrikli araç satılırken, segmentin toplam pazardaki payı yüzde 17,07’ye ulaştı. Elektrikli modeller arasında liderlik, 2.535 adetlik satışla Tesla Model Y’nin oldu. Tesla’yı, güçlü çıkışıyla 2.366 adet satış gerçekleştiren yerli ve yeni üretim olan Togg T10F takip etti.
İşte çok satan elektrikli otomobiller ve fiyatları:
Tesla Model Y
Satış: 2 bin 535
Fiyat: 2.349.300 TL
Togg T10F SD
Satış: 2 bin 366
Fiyat:
V1 RWD Standart Menzil: 1.878.000
V1 RWD Uzun Menzil: 2.188.000
V2 RWD Uzun Menzil: 2.363.000
V2 4More: 3.133.641
Togg T10X Suv
Satış: Bin 869
Fiyat:
V1 RWD Standart Menzil: 1.862.000
V1 RWD Uzun Menzil: 2.172.000
V2 RWD Uzun Menzil: 2.363.000
V2 4More Obsidiyen: 3.133.641
SsangYong KG Mobility Torres Suv
Satış: Bin 209
Fiyat: 2.793.870
Opel Frontera Suv
Satış: 771
Edition: 1.883.000
GS: 2.052.000
Volvo EX30
Satış: 738
Fiyat: 2.284.320
Mını Countryman Suv
Satış: 681
Fiyat:
Favoured: 2.489.200
John Cooper Works: 3.653.800
John Cooper Work: 5.171.100
BYD Sealıon 7 Suv
Satış: 493
Fiyat: 2.389.000
BYD Dolphın HB
Satış: 543
Fiyat: 1.740.000
Cıtroen C3 Aırcross Suv
Satış: 493
Fiyat:
1.2 Hybrid Plus 1.835.000
145* - eDCS6 Max 1.891.000
Fıat Grande Panda Hb
Satış: 480
Fiyat: 1.449.900
Hyundaı Ionıq 5 Suv
Satış: 388
Fiyat: 2.373.000
BYD Seal U Suv
Satış: 378
Fiyat: 2.358.000
Volvo Ex40 Suv
Satış: 365
Fiyat: 3.922.994