En çok satan elektrikli otomobiller belli oldu: İşte o modeller ve fiyatları…

Kasım ayında Türkiye elektrikli otomobil pazarında dikkat çeken yükseliş yaşandı. Ay boyunca 17 bin 892 adet elektrikli araç satılırken, segmentin toplam pazardaki payı yüzde 17,07’ye ulaştı. Elektrikli modeller arasında liderlik, 2.535 adetlik satışla Tesla Model Y’nin oldu. Tesla’yı, güçlü çıkışıyla 2.366 adet satış gerçekleştiren yerli ve yeni üretim olan Togg T10F takip etti.

İşte çok satan elektrikli otomobiller ve fiyatları: