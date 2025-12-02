Google Haberler

En çok satan elektrikli otomobiller belli oldu: İşte o modeller ve fiyatları…

Kasım ayında elektrikli otomobil satışları 17 bin 892 adede ulaştı, pazar payı yüzde 17,07’ye çıktı. Ayın lideri Tesla Model Y olurken, yerli üretim Togg T10F ve T10X yüksek satışlarıyla ilk üçte yer aldı. İşte çok satan elektrikli otomobiller ve o modellerin fiyatları...

En çok satan elektrikli otomobiller belli oldu: İşte o modeller ve fiyatları… - Resim: 1

Kasım ayında Türkiye elektrikli otomobil pazarında dikkat çeken yükseliş yaşandı. Ay boyunca 17 bin 892 adet elektrikli araç satılırken, segmentin toplam pazardaki payı yüzde 17,07’ye ulaştı. Elektrikli modeller arasında liderlik, 2.535 adetlik satışla Tesla Model Y’nin oldu. Tesla’yı, güçlü çıkışıyla 2.366 adet satış gerçekleştiren yerli ve yeni üretim olan Togg T10F takip etti.

İşte çok satan elektrikli otomobiller ve fiyatları:

1 15
En çok satan elektrikli otomobiller belli oldu: İşte o modeller ve fiyatları… - Resim: 2

Tesla Model Y

Satış: 2 bin 535

Fiyat: 2.349.300 TL

2 15
En çok satan elektrikli otomobiller belli oldu: İşte o modeller ve fiyatları… - Resim: 3

Togg T10F SD

Satış: 2 bin 366

Fiyat:

V1 RWD Standart Menzil: 1.878.000
V1 RWD Uzun Menzil: 2.188.000
V2 RWD Uzun Menzil: 2.363.000
V2 4More: 3.133.641

3 15
En çok satan elektrikli otomobiller belli oldu: İşte o modeller ve fiyatları… - Resim: 4

Togg T10X Suv

Satış: Bin 869

Fiyat:

V1 RWD Standart Menzil: 1.862.000
V1 RWD Uzun Menzil: 2.172.000
V2 RWD Uzun Menzil: 2.363.000
V2 4More Obsidiyen: 3.133.641

4 15
En çok satan elektrikli otomobiller belli oldu: İşte o modeller ve fiyatları… - Resim: 5

SsangYong KG Mobility Torres Suv

Satış: Bin 209

Fiyat: 2.793.870

5 15
En çok satan elektrikli otomobiller belli oldu: İşte o modeller ve fiyatları… - Resim: 6

Opel Frontera Suv

Satış: 771

Edition: 1.883.000
GS: 2.052.000

6 15
En çok satan elektrikli otomobiller belli oldu: İşte o modeller ve fiyatları… - Resim: 7

Volvo EX30

Satış: 738

Fiyat: 2.284.320

7 15
En çok satan elektrikli otomobiller belli oldu: İşte o modeller ve fiyatları… - Resim: 8

Mını Countryman Suv

Satış: 681

Fiyat:

Favoured: 2.489.200
John Cooper Works: 3.653.800
John Cooper Work: 5.171.100

8 15
En çok satan elektrikli otomobiller belli oldu: İşte o modeller ve fiyatları… - Resim: 9

BYD Sealıon 7 Suv

Satış: 493

Fiyat: 2.389.000

9 15
En çok satan elektrikli otomobiller belli oldu: İşte o modeller ve fiyatları… - Resim: 10

BYD Dolphın HB

Satış: 543

Fiyat: 1.740.000

10 15
En çok satan elektrikli otomobiller belli oldu: İşte o modeller ve fiyatları… - Resim: 11

Cıtroen C3 Aırcross Suv

Satış: 493

Fiyat:

1.2 Hybrid Plus 1.835.000
145* - eDCS6 Max 1.891.000

11 15
En çok satan elektrikli otomobiller belli oldu: İşte o modeller ve fiyatları… - Resim: 12

Fıat Grande Panda Hb

Satış: 480

Fiyat: 1.449.900

12 15
En çok satan elektrikli otomobiller belli oldu: İşte o modeller ve fiyatları… - Resim: 13

Hyundaı Ionıq 5 Suv

Satış: 388

Fiyat: 2.373.000

13 15
En çok satan elektrikli otomobiller belli oldu: İşte o modeller ve fiyatları… - Resim: 14

BYD Seal U Suv

Satış: 378

Fiyat: 2.358.000

14 15
En çok satan elektrikli otomobiller belli oldu: İşte o modeller ve fiyatları… - Resim: 15

Volvo Ex40 Suv

Satış: 365

Fiyat: 3.922.994

15 15