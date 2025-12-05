En güçlü Rolls-Royce Black Badge Spectre İstanbul’da tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri
Rolls-Royce Motor Cars İstanbul, markanın elektrikli ürün gamındaki en güçlü modeli olan Black Badge Spectre’ı Türkiye’de ilk kez sergiledi. Model, 2026’nın ilk çeyreğinde açılması planlanan Beykoz’daki yeni yetkili servis atölyesinde düzenlenen özel bir lansman etkinliğiyle tanıtıldı.
Black Badge Spectre, markanın geleneksel lüks anlayışının ötesine geçmek isteyen müşteriler için tasarlanmış, daha karanlık ve iddialı bir karakter sunuyor. Rolls-Royce Motor Cars İstanbul Genel Müdürü Hilal Aysal, Ghost ve Cullinan’ın Black Badge versiyonlarına gösterilen yoğun ilgiyi hatırlatarak, “Spectre iki yıl önce Rolls-Royce tarihinde bir dönüm noktasıydı. Bugün ise onun alter egosunu Türkiye’de tanıtmaktan mutluluk duyuyoruz.” dedi.
Rolls-Royce Motor Cars Orta/Doğu Avrupa ve Orta Asya Kurumsal İletişim Direktörü Frank Tiemann, Black Badge Spectre’ın “önce bir Rolls-Royce, sonra elektrikli bir otomobil” olarak tasarlandığını vurgulayarak, modelin sessiz ve kusursuz sürüş karakterini korurken çok daha güçlü ve dinamik bir kişilik kazandığını söyledi.
Mühendislik: 659 hp güç, 1.075 Nm tork
Black Badge Spectre, 485 kW (659 hp) güç ve 1.075 Nm tork üreten çift motorlu yapısıyla bugüne kadar üretilmiş en güçlü Rolls-Royce unvanını taşıyor.
Model, Black Badge kimliğini güçlendiren iki özel sürüş moduna sahip:
Infinity Modu: Direksiyondaki ∞ düğmesiyle aktive edilen mod, 659 hp gücün tamamını açığa çıkararak gaz tepkilerini hızlandırıyor.
Spirited Modu: Kısa süreli performans patlamaları için torku 1.075 Nm’ye çıkarıyor.
Veri analiziyle geliştirilen sürüş karakteri
Rolls-Royce, Black Badge müşterilerinin gerçek kullanım alışkanlıklarını analiz ederek aracı geliştirdi. Bir grup müşteri, mühendislerin kimliği gizli sürüş verilerine erişimine izin verdi. Yüzbinlerce mil süren analizler, kullanıcıların maksimum gücü kısa süreli hızlanmalarda daha çok tercih ettiğini gösterdi. Bu veriler, Black Badge Spectre’ın güç yönetimi ve sürüş modlarının kurgusuna yön verdi.
Tasarım: Karanlık estetik, ileri yüzey işçiliği
Black Badge Spectre; Pantheon ızgara çerçevesi, Spirit of Ecstasy figürü ve çift “R” rozetinin dahil olduğu özel koyu kaplama ile ayırt ediliyor. Marka, bu modelle birlikte aydınlatmalı ızgara arka panelini geliştirerek müşterilere dış renk temasını ön bölüme taşıma veya iç mekânla uyumlu özel vurgu oluşturma imkânı sunuyor.
İç mekânda ise:
5.500’den fazla mikro ışık kaynağıyla oluşturulan “yıldızlı gösterge paneli”,
Sonsuzluk sembolü içeren yeni Black Badge grafik dili,
Teknik Elyaf kaplama ile elmas desenli dokuma yüzeyler,
Deri Waterfall bölümüne işlenen Infinity sembolü
modelin karanlık ve enerjik estetiğini tamamlıyor.
SPIRIT işletim sistemi sayesinde dijital yüzeyler kişiselleştirilebiliyor, araç içi tasarım ile dış görünüm arasında uyumlu bir tema oluşturulabiliyor. Sistem, şarj yönetimiyle ilgili uzaktan erişim özelliklerinin yanı sıra Rolls-Royce’un özel dijital üyelik platformu Whispers’a da bağlantı sunuyor.
Rolls Royce Spectre 900 bin Euro'luk başlangıç fiyatına sahipken Black Badge versiyonuna sahip olmak isteyenler ise 1.1 milyon Euro'luk fiyat etiketini ödemek zorunda.