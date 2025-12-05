En güçlü Rolls-Royce Black Badge Spectre İstanbul’da tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Black Badge Spectre, markanın geleneksel lüks anlayışının ötesine geçmek isteyen müşteriler için tasarlanmış, daha karanlık ve iddialı bir karakter sunuyor. Rolls-Royce Motor Cars İstanbul Genel Müdürü Hilal Aysal, Ghost ve Cullinan’ın Black Badge versiyonlarına gösterilen yoğun ilgiyi hatırlatarak, “Spectre iki yıl önce Rolls-Royce tarihinde bir dönüm noktasıydı. Bugün ise onun alter egosunu Türkiye’de tanıtmaktan mutluluk duyuyoruz.” dedi.

Rolls-Royce Motor Cars Orta/Doğu Avrupa ve Orta Asya Kurumsal İletişim Direktörü Frank Tiemann, Black Badge Spectre’ın “önce bir Rolls-Royce, sonra elektrikli bir otomobil” olarak tasarlandığını vurgulayarak, modelin sessiz ve kusursuz sürüş karakterini korurken çok daha güçlü ve dinamik bir kişilik kazandığını söyledi.