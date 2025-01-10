En ucuz 10 otomobil belli oldu! İşte en ucuz otomobil fiyatları ve özellikleri...
Yeni yılla birlikte beklenen fiyat artışı otomobil piyasasına geç yansıyor, kredi faizlerinde ise sınırlı düşüş devam ediyor. Durum böyle olunca otomobil almak isteyenler için beklenen fırsat geldi. Sıfır otomobil hayali kuran milyonlarca sürücü fiyat araştırmasına başladı. Otomobil markaları cazip kampanya ve taksit seçenekleri sunarken en ucuz 10 otomobil belli oldu! İşte en ucuz otomobil fiyatları ve özellikleri...
Araba hayali kuranlar, yeni yılla birlikte fiyatlar güncellenmeden son rakamları değerlendirmeye çalışıyor. İkinci elde de fiyatlar sıfır araç fiyatları ile yarışırken, sıfır araçlara talep artıyor. Otomobil üreticileri ise yeni yılda da cazip kampanya ve teklifler sunmaya devam ediyor.
İşte fırsatı değerlendirmek isteyenler için 2025'in en ucuz 10 otomobil fiyatları ve özellikleri...
Hyundai i10
Türkiye’de üretilen ve hem yurt içi pazara hem de Avrupa'ya sunulan Hyundai i10, ilk sürücülük deneyimleri ve ekonomik ulaşım arayanların tercihi oluyor.
Fiyatı 1.010.000 TL'den başlıyor.
Hyundai İ20 1.206.000 TL'den, Hyundai Bayon ise 1.314.000 TL'den satışa sunuluyor.
Dacia Sandero Stepway
Yakıt performansı ile öne çıkan Dacia Sandero Stepway
bir depo benzinle ortalama 1000 km yol alabiliyor. Bu anlamda hem ticari düşünenler hem de ekonomik bir otomobil arayışısında olan aileler için ideal.
Fiyatı 1.099.000 TL'den başlıyor.
Dacia Jogger ise 1.305.000 TL'den satışa sunuluyor.
Renault Taliant
Renault'nun dinamik ve yenilikçi tasarım çizgileriyle oluşturulan Renault Taliant, kaslı dış tasarımı ve keskin hatlarıyla güçlü bir görünüm sunuyor.
Fiyatı 1.103.000 TL'den başlıyor.
Renault Clio ise 1.244.000 TL'den satışa sunuluyor.