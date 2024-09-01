En ucuz otomatik vitesli sedan otomobiller belli oldu: İşte marka, model ucuz sedan listesi...
Türkiye'de de dünyada olduğu gibi SUV'lara yoğun ilgi var... Ülkemizde satılan her iki araçtan biri SUV olurken, birincilik koltuğunu 2022'de kaptıran sedan otomobiller ise hâlâ gözden düşmüş değil. 2024'ün ilk altı ayında sedan otomobillerin pazar payı yüzde 27 bandında... Peki Türkiye'de en uygun fiyatlı otomatik vitesli sedan otomobiller hangileri? Otomatik sedanların fiyatları 1 Eylül 2024 itibarıyla ne kadar? İşte Fiat, Renault, Honda, Kia, Hyundai, Skoda, Ford ve Toyota gibi markaların ürettiği otomatik vitesli sedan otomobillerin satıl fiyatları...
Türkiye otomotiv piyasasında son yıllarda SUV’lara rağbet artıyor. SUV araçlar ülkemizde 2022’de liderliği sedandan almıştı. Türkiye pazarında artık satılan her iki araçtan biri SUV gövde olsa da ülkemizde ailelerin uzun yıllar tercihi sedan modellerden yana olmuştu.
Türkiye’de sedan otomobiller bugünlerde otomotiv pazarının yüzde 27’sini oluşturuyor. Bu oran sedan modellerin hâlâ tercih edildiğini gösteriyor.
Peki Türkiye’de en ucuz otomatik vites sedan aralar hangileri?
Gazete Duvar yazarı Erkan Ersöz, markaların en ucuz sedan otomobillerini derledi.
İşte 1 Eylül 2024 itibarıyla sedan piyasasında son durum…
SKODA OCTAVIA
Yakın zamanda yenilenen Octavia, 1,5 litre benzinli motorunun ürettiği 150 beygirle listedeki en güçlü üçüncü model aynı zamanda. Modelin baz versiyonu 1 milyon 719 bin 900 TL.