En ucuz otomatik vitesli sedan otomobiller belli oldu: İşte marka, model ucuz sedan listesi...

Türkiye otomotiv piyasasında son yıllarda SUV’lara rağbet artıyor. SUV araçlar ülkemizde 2022’de liderliği sedandan almıştı. Türkiye pazarında artık satılan her iki araçtan biri SUV gövde olsa da ülkemizde ailelerin uzun yıllar tercihi sedan modellerden yana olmuştu.

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